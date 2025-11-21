La polémica alrededor de Miss Universo 2025 volvió a encenderse luego de que el empresario Omar Harfouch difundiera fuertes señalamientos contra la organización del certamen y contra Fátima Bosch, representante de México, quien finalmente se coronó como la nueva Miss Universo.

La figura de Lady Di entra en el museo de cera de París con su ‘vestido de la venganza’

Alejandro Sanz prepara un musical y estrena disco “con la ilusión recuperada”

De La Ghetto presenta su nuevo proyecto, con su “esencia” musical como élite del reguetón

A pocas horas de la final, Harfouch, que renunció a ser jurado de la competencia, compartió en redes sociales una serie de mensajes en los que aseguraba que el triunfo de Bosch no sería resultado de la competencia, sino de presuntos intereses externos vinculados a figuras de alto nivel dentro del concurso.

Omar Harfouch denunció presunto fraude en la elección de Fátima Bosh como Miss Universo 2025

El empresario libanés, conocido por su presencia en entornos políticos y mediáticos internacionales, declaró que la coronación de Bosch habría sido pactada desde antes de la gala.

Instagram omarharfouch Exjurado del Miss Universo 2025, Omar Harfouch, denunció fraude en la victoria de Fátima Bosch

Según su versión, un supuesto vínculo comercial entre Raúl Rocha, propietario de Miss Universe, y el padre de la mexicana influiría en el resultado final.

“Miss México es una falsa ganadora. Declaré ayer en exclusiva en HBO que ella ganaría porque el propietario de Miss Universe, Raúl Rocha, tiene negocios con el padre de Fátima Bosch”, afirmó.

Harfouch añadió que una semana antes de la final, durante un encuentro en Dubái, habría sido presionado por Rocha y por su hijo para apoyar a la mexicana dentro de su rol como figura influyente en el certamen: “Necesitan que gane porque será bueno para nuestro negocio”, aseguró que le dijeron.

Ninguna de las partes mencionadas ha ofrecido una respuesta oficial hasta el momento, y no existe verificación independiente de las afirmaciones de Harfouch.

Agencia EFE Fátima Bosch, Miss Universo 2025, visibiliza sus condiciones de TDAH y dislexia

Pruebas de presunto fraude en Miss Universo 2025 serán reveladas en mayo de 2026

Sin embargo, el empresario anunció que todas sus supuestas pruebas serán expuestas en un documental que, según dijo, se estrenará en mayo de 2026 en HBO. Allí, promete revelar conversaciones, documentos y material audiovisual que, asegura, sustentan sus señalamientos sobre presuntas irregularidades dentro del concurso de belleza.

Tras sus declaraciones, cientos de usuarios replicaron las acusaciones y cuestionaron la legitimidad del triunfo de la mexicana. Pero, también hubo algunos que no creyeron sus palabras.

Harfouch junto a otros dos renunciaron días antes del certamen precisamente por irregularidades en la escogencia de las finalistas. Por ahora, no se ha pronunciado la nueva Miss Universo 2025.