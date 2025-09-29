WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada del planeta, y cada vez innova sus funciones para que los usuarios puedan disfrutar de una experiencia única.

Recientemente, incorporó seis nuevas funciones que permiten hacer fotos en movimiento y búsqueda detallada de grupos, entre otras herramientas de creatividad y de soluciones prácticas para el manejo de chats y archivos.

La más destacada es Live Photos, una herramienta para crear imágenes con movimiento, que tendrá más presencia de Meta AI para diseñar contenido útil para los usuarios.

Cabe destacar que las seis funciones ya están disponibles para millones de personas. Estas son:

Live Photos y fotos en movimiento

Esta función permite enviar imágenes que se componen de sonido y movimiento, similar a pequeños clips, y que capturan la escena de manera mucho más real. Live Photos se puede aplicar en dispositivos iOS y fotos en movimiento en Android.

El contenido audiovisual no se limita a una imagen congelada, sino que transmite una breve secuencia acompañada de audio, haciendo que la escena se recuerde tal y como sucedió.

Fotos, videos y fondos para videollamadas, generados por inteligencia artificial

Ahora la plataforma permite que los usuarios en videollamadas se ubiquen virtualmente en escenarios personalizados y únicos como paisajes, entornos de fantasía, ciudades icónicas, entre otros, sin necesidad de utilizar fondos físicos o pantallas verdes.

El usuario puede también seleccionar o crear fondos artificiales al tomar una foto o grabar un video.

Temas de chat personalizados, promovidos por Meta AI

A través de Meta AI, el usuario puede acceder a crear temas de chat personalizados, lo que representa una evolución de los sets de colores y fondos tradicionales.

Con esta herramienta de personalización de los chats, mediante la integración de inteligencia artificial, los usuarios podrán tener una interacción más creativa.

Escaneo de documentos desde Android

Esta función, previamente disponible en iOS, permite escanear un documento físico utilizando la cámara del teléfono, además, recortar una imagen según se necesite, y enviarla directamente desde el chat.

Esta herramienta de escaneo integrada para dispositivos Android simplifica o facilita la digitalización y el envío de documentos a través de la aplicación. La funcionalidad elimina la necesidad de recurrir a pasos adicionales o apps externas.

Nuevos paquetes de stickers

Los stickers suelen enriquecer las conversaciones, son una forma de expresar con contundencia lo que se quiere decir, incluso en algunas ocasiones no son necesarias las palabras, sino los emoticones para dar a entender cierta situación.

Esta mezcla entre imágenes estado de ánimo del emisor, le dan un emotivo sentido al mensaje. Con las últimas actualizaciones, whatsApp lanzó nuevos paquetes de stickers como Días de escuela, Pájaro intrépido y Vacaciones. Estos incluyen una variedad de personajes diseñados para reflejar situaciones específicas y emociones.

Mejoras en la búsqueda de grupos

La última actualización de whatsApp permite buscar un grupo escribiendo el nombre de una persona que participa en él. Esto se logra de manera automática, ya que la pestaña Chats muestra todos los grupos en común con ese contacto, y así se podrá agilizar el reencuentro de las conversaciones relevantes.

Esto se da, porque la administración de los grupos constituye una parte central del uso de la aplicación, incluso los desarrolladores han enfocado parte de las novedades en mejorar la búsqueda interna de los grupos.