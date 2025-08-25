Netflix es una de las plataformas streaming más famosas y vistas del mundo. Sin embargo, no todos los usuarios tienen los conocimientos sobre sus herramientas ocultas o poco conocidas, que permiten optimizar la experiencia en la plataforma.

Los usuarios suelen tener indecisión a la hora de escoger una serie o película debido a la diversidad de contenido. Por lo que es importante hacer uso del truco de los códigos secretos para conseguir una búsqueda ágil y concisa, además mejorar la navegación dentro de la plataforma.

Sin embargo, existen códigos que llevan o direccionan a catálogos ocultos que no deberían ser vistos por todos los usurarios, menos si hay una reunión familiar con los más pequeños de la casa.

Por ejemplo el código 11881 lleva a una selección de películas con contenido para público adulto. Allí aparecen títulos como ‘El amante de Lady Chatterley’, ‘Cincuenta sombras de Grey’, ‘La chica de al lado’, y ‘365 días’, entre otras del mismo estilo.

Mientras que el código 9875 despliega un catálogo de series y documentales de true crime, donde destacan producciones como ‘MH370: El avión que desapareció’, ‘El caso Watts, el padre homicida’ y ‘Expedientes de lo inexplicable’.

Estas películas o series tampoco son aptas para niños o menores de edad ya que muestran crímenes reales y escenas con imágenes delicadas o ‘sensibles’.

No obstante, los usuarios que deseen acceder a estos tipos de contenido de manera fácil, pueden ingresar estos códigos secretos, que son bastante útiles dentro de Netflix para los amantes del misterio, los crímenes impactantes, el erotismo, el sexto etc.

Para hacer uso de estos códigos solo hay que escribir el número en el buscador y automáticamente se mostrará la categoría correspondiente. Esta función es útil principalmente para descubrir películas y series que, por su temática o público objetivo, no aparecen por lo general en las búsquedas estándar de la plataforma.