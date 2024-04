“Yo conocí la historia del secuestro del avión con esta serie”

Una de las particularidades del personaje interpretado por Enrique Carriazo son los dilemas morales a los que se enfrenta. Su vida está siempre fluctuando en una línea ética un poco gris, que demuestran lo complicado de su ser. A veces pareciera ser “malo”, pero en otras es “bueno”, así constantemente.

Esto no es en vano pues el veterano actor de 56 años explicó a EL HERALDO que le interesa mucho desde la parte creativa saber hacer las cosas de acuerdo a cómo uno piensa y que todos los seres humanos pensamos en términos de contrastes, de opuestos, es decir, de dualidad, algo que refleja el ingeniero Pirateque. “Es de ahí donde nace el conflicto. Si no hay dualidad es imposible tener conflicto. Entonces me parece que los creadores de la serie manejan muy bien esos opuestos aparentemente irreconciliables y en este personaje claramente están muy bien expuestos. Entonces lograr encontrar esa manera de expresar esos opuestos me parecía algo bien interesante de navegar porque creo que genera identificación en el que lo ve”.