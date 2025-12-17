Las autoridades sanitarias del país confirmaron la circulación concurrente de los virus de influenza A(H1N1) y A(H3N2) en distintas regiones.

Pero insistieron en que es un comportamiento considerado habitual durante esta época del año, marcada por cambios climáticos, aumento de viajes y mayor interacción social.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), ambos subtipos han sido identificados en los laboratorios centinela que hacen parte del sistema de vigilancia epidemiológica, junto con algunos casos aislados de influenza B. Este patrón corresponde al comportamiento estacional de los virus respiratorios y no representa, por ahora, una situación extraordinaria.

Asimismo, el Ministerio de Salud explicó que durante los meses con mayor variabilidad climática suele incrementarse la transmisión de enfermedades respiratorias, especialmente en contextos de alta movilidad como la temporada decembrina. Las reuniones familiares, los viajes nacionales e internacionales y los cambios bruscos de temperatura favorecen la propagación de estos virus.

Aunque la mayoría de los casos cursan con síntomas leves, las autoridades reiteraron que ciertos grupos deben extremar precauciones. Entre ellos se encuentran los niños menores de cinco años, los adultos mayores, las mujeres gestantes y las personas con enfermedades crónicas o sistemas inmunológicos comprometidos.

¿Cuáles son los síntomas y señales de alerta de la influenza A(H1N1) y A(H3N2)?

La influenza A(H1N1) y A(H3N2) suele manifestarse con fiebre alta, tos persistente, dolor de cabeza, congestión nasal, malestar general y fatiga. En algunos pacientes pueden presentarse síntomas gastrointestinales como vómito o diarrea.

Los cuadros más graves pueden derivar en dificultad respiratoria o neumonía, por lo que se recomienda consultar al médico ante cualquier empeoramiento.

Recomendaciones de las autoridades de salud sobre la influenza A(H1N1) y A(H3N2)

El sector sanitario insistió en que la vacunación sigue siendo la principal herramienta para prevenir complicaciones graves.

Además, reiteró la importancia de mantener medidas básicas de autocuidado, como el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar, usar tapabocas si se presentan síntomas respiratorios y evitar aglomeraciones en caso de enfermedad.