No cesan los abusos en los precios contra los turistas en Cartagena

El vendedor le cobró al visitante la suma de 100 mil pesos por 4 mangos, pero con lo que no contaba era con que en cuestión de minutos los integrantes del Plan Titán de la fuerza pública harían presencia en la zona para ponerle control a una situación que se ha vuelto recurrente y que es reprochada por el alcalde Dumek Turbay Paz.

Fue así como la autoridad abordó al vendedor de mangos en el Centro Histórico y este procedió a devolver el dinero y ofreció disculpas.

“Le pido disculpa porque yo tengo mis hijos y me voy a poner a lo correcto de las cosas con Dios y que Dios me lo bendiga, le pido mil, mil y mil disculpas”, le dijo el vendedor al turista con el que además se dio un apretón de manos y se comprometió a no cometer más abusos.