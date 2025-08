BOGOTÁ. Múltiples pronunciamientos produjo la condena a doce años de prisión domiciliaria que se le impuso al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

La senadora y precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, señaló: “Bien lo dice el presidente Uribe: en este proceso no se han respetado sus derechos. Señalar a sus hijos como faltos de gallardía es inaceptable. Una jueza no puede actuar con sesgo. Que los organismos internacionales miren hacia Colombia”.

Su copartidaria, colega y también precandidata María Fernanda Cabal hizo eco de la denuncia del hijo del expresidente: “Esta denuncia de @tomasuribeEco es de la mayor importancia para el país. Los metadatos muestran que solo transcurrió un minuto y 11 segundos entre creación y edición de la sentencia contra el presidente Uribe. Es imposible que la juez haya escrito 1115 páginas en 15 días. ¿Alguien le ayudó a escribir las 1.114 páginas de sentencia a la juez?”.

El senador y vocero de la bancada de Senado del uribismo, Carlos Meisel Vergara, cuestionó: “Señora Juez intente ser respetable. De lo contrario corre el riesgo que no lo hagan. Usted no está para valorar la gallardía de nadie y menos de los que no está juzgando. No sea payasa”.

La jueza del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, ordenó expedir “la correspondiente boleta de encarcelación” y que Uribe sea trasladado de inmediato a su casa en el municipio de Rionegro, en el departamento de Antioquia, “donde cumplirá la prisión domiciliaria y se realizarán los controles respectivos”.

En la sentencia de primera instancia, anticipada a la prensa antes de la lectura en una audiencia este viernes, la jueza también resolvió imponer a Uribe, que fue presidente de 2002 a 2010, una multa de más de 3.400 millones de pesos y lo inhabilitó por más de ocho años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

Uribe, de 73 años, se convirtió el pasado lunes en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente en el denominado ‘juicio del siglo’ en Colombia, aunque la defensa del exmandatario ya anunció que apelará la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Durante la audiencia del lunes pasado en la que se dio a conocer el fallo contra Uribe, la jueza señaló que los delitos por los cuales fue condenado podrían darle de cuatro a ocho años de cárcel, mientras que la Fiscalía pidió una pena de nueve años que, en ambos casos han sido superadas por la sentencia de este viernes.

En ese sentido, María Paula Correa, quien fue jefa de gabinete durante el Gobierno del presidente uribista Iván Duque (2018-2022), afirmó que “ningún argumento de la defensa fue tenido en cuenta”.

“Una condena mayor a la que solicita la Fiscalía (...) Detención inmediata a pesar de la jurisprudencia. Y todavía dicen que no es un fallo político. Álvaro Uribe es inocente y la mayoría de los colombianos estamos con usted”, expresó Correa en X.

El director nacional del Centro Democrático, el excongresista Gabriel Jaime Vallejo, manifestó que “los colombianos y el mundo” deben saber que “hoy se está condenando a un hombre inocente”.

“Queda claro que la justicia ha sido instrumentalizada con fines políticos. Queda claro que quieren arrasar con la oposición”, añadió Vallejo en X.

El concejal de Bogotá Daniel Briceño, quien también es parte del Centro Democrático, lamentó que Uribe recibió una “condena superior a la solicitada por la Fiscalía” y que hubo “errores graves en la valoración de las pruebas”.

“Infame lo que pasa con Álvaro Uribe Vélez. La segunda instancia debe corregir semejante equivocación”, agregó Briceño.

Entre tanto, dirigentes del Pacto Histórico y otras figuras políticas de la izquierda colombiana celebraron este viernes la condena al expresidente Álvaro Uribe, al considerarla un mensaje contundente de que “nadie está por encima de la ley” y un hito en la historia judicial del país.

Una de las reacciones más duras la expresó Eduard Sarmiento, representante a la Cámara por el partido oficialista Pacto Histórico, quien escribió en X que Uribe “pasa de presidente a presidiario”, al recordar que será el primer expresidente condenado penalmente en la historia del país.

Sarmiento agregó que el fallo representa “una celebración por las víctimas, por sus familias, por las y los jóvenes perseguidos y por la justicia”.

La senadora y precandidata presidencial María José Pizarro, también del Pacto Histórico, afirmó que “el país debe tener claro que no nos mueve un afán de venganza, nos mueve un afán de justicia, de verdad, que son el camino hacia la reconciliación”.

Pizarro aseguró que el expresidente “contó con todas las garantías a lo largo de todo el proceso” y subrayó que con esta condena “se abre un camino para que Álvaro Uribe les responda por todas las acusaciones que existen en su contra por graves violaciones a los derechos humanos”.

En una línea similar se expresó el también precandidato presidencial Gustavo Bolívar, cercano al mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien hasta el momento no se ha pronunciado públicamente sobre la sentencia.

Bolívar cuestionó los intentos de vincular al Gobierno con la decisión judicial: “Sean serios. No son los jueces, ni los opositores, ni los periodistas, ni el gobierno los culpables de una condena y una pena. Somos nosotros mismos con nuestros actos los culpables de las consecuencias”, escribió en X.

Por su parte, el representante a la Cámara Alejandro Toro, igualmente del Pacto Histórico, aseguró que el fallo envía “un mensaje claro” a la sociedad colombiana.

“Nadie está por encima de la ley, por dos delitos muy graves: fraude procesal, tratar de engañar la justicia, y soborno de testigos, manipular los testigos para hacerle daño a alguien, en este caso el senador Iván Cepeda. Muy bien por la justicia”, expresó.

La defensa del exmandatario anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, mientras sectores afines han denunciado una supuesta “persecución política” en su contra.