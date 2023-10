¿Es verdad que los hombres deben cuidarse la piel? Aquí le contamos

• Limpieza adecuada, Lavar el rostro con un limpiador suave dos veces al día es esencial para eliminar el exceso de grasa y las impurezas. Evita los productos abrasivos que pueden resecar la piel.

• La hidratación es clave para una piel saludable. Usa una crema hidratante adecuada para tu tipo de piel. Incluso las pieles grasas necesitan hidratación para equilibrar la producción de sebo.

• Nunca olvidar aplicar todas las mañanas el protector solar. Así no salgas de casa, la luz azul y otros agentes contaminantes afectan la salud de tu piel. Los daños causados por los rayos UV son acumulativos. Aplica un protector solar de amplio espectro todos los días, incluso en días nublados. El 'All Day All Year de Sisley', es uno de los recomendado para mantener la piel con un aspecto más joven, durante más tiempo.