La FIFA anunció este miércoles 17 de diciembre que el primer Mundial de Clubes femenino se llevará a cabo en enero de 2028. El evento deportivo se realizará del 5 al 30 de enero; sin embargo, no se conoce cual será el país anfitrión.

Vale recordar que el pasado mes de marzo la FIFA confirmó la realización de un Mundial de Clubes de 19 equipos, siguiendo el modelo del ampliado Mundial de Clubes masculino.

“El fútbol femenino ha alcanzado nuevas cotas en el ámbito de selecciones y ahora es el momento de dar visibilidad a los mejores clubes del mundo en competiciones de carácter global. Estas competiciones de la FIFA impulsarán el desarrollo del fútbol femenino, servirán como fuente de inspiración, generarán nuevas rivalidades, conectarán con más aficionados y consagrarán a las nuevas heroínas”, afirmó en su momento el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“La Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA supondrá un punto de inflexión para el progreso del fútbol femenino, ya que permitirá que los mejores conjuntos del planeta compitan entre ellos y destacará el fútbol de clubes en el panorama mundial. Tras amplias consultas con las principales partes interesadas, la edición inaugural tendrá lugar en 2028 y contará con 19 clubes participantes. El formato, competitivo e inclusivo, se basará en los méritos deportivos acumulados en las ediciones de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA disputadas en los dos años previos”, explicó Infantino.

Seis clubes de la AFC, la CAF, la Concacaf, la CONMEBOL, la OFC y la UEFA disputarán la ronda preliminar.

De acuerdo con la FIFA, los tres ganadores de esta ronda se encuadrarán, junto con otros trece clubes, en la fase de grupos. La AFC, la CAF, la Concacaf y la CONMEBOL dispondrán de dos plazas directas, mientras que la UEFA contará con cinco. Durante la fase de grupos, los dos conjuntos mejor clasificados de cada uno de los cuatro grupos accederán a la fase de eliminación directa.