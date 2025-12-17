El defensor de Junior Jermein Peña no se guardó nada en sus declaraciones ante los medios de comunicación en medio de su celebración en el estadio Manuel Murillo Toro, donde el conjunto ‘Tiburón’ se impuso con jerarquía contra Deportes Tolima y alcanzó su estrella número 11.

En medio de la eufórica celebración en la cancha y con la copa en la mano, el samario dio unas particulares declaraciones a EL HERALDO y otros medios presentes que se viralizaron en redes sociales: "Toda la prensa se tiene que callar. Tiene que cerrar el culito e ir a dormir porque Junior está presente, Barranquilla está presente, Junior no está solo", expresó.

También habló del apoyo a la hinchada: “La banda de los Kuervos y la banda del Frente Rojiblanco nos han apoyado hasta lo último. Esto es por Barranquilla y por la Costa que son hinchas del Junior”, afirmó Peña.

“Toda la prensa se tiene que callar e ir a dormir. Junior está presente, esto es por Barranquilla”, dijo el zaguero. pic.twitter.com/KDmm1oUQXv — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) December 17, 2025

Jermein es un jugador que se caracteriza por su autenticidad y, de hecho, en su momento habló en el programa ‘En La Jugada de EL HERALDO’ sobre cómo es su personalidad dentro y fuera de la cancha.

“No voy a cambiar mi estilo de juego dentro del campo, pero sí muchas cosas fuera de él. Antes era muy explosivo, prepotnte, grosero, todo eso. Ahora quiero cambiar esas actitudes porque si uno quiere llegar a la élite del fútbol, tiene que cambiar. Hay niños que me ven como ejemplo, y hay que dar una buena imagen”, afirmó en ese entonces.

Eufórico recibimiento de la hinchada en Barranquilla a los jugadores de Junior tras coronarse campeón en Ibagué

Además compartió un mensaje a la hinchada que hoy toma una gran relevancia: “Les quiero decir que se motiven. Ya están viendo el equipo jugar bien, como les gusta. Que se abonen y nos apoyen porque vamos a salir campeones”. Y así fue, el martes 16 de diciembre, el cielo barranquillero se iluminó con una estrella más que el conjunto rojiblanco le bajó a los junioristas.

Se espera que este miércoles se realicen algunas actividades en la ciudad para celebrar el nuevo título de Junior.