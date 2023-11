“En Miss Universe enalteceré el orgullo de ser colombiana”: Camila Avella

A pesar de lo dura de la competencia, Camila se ha preparado muy bien y estar en el nivel necesario para llegar incluso a la final de competencia, un sueño por el cual ha trabajado. EL HERALDO conversó con ella.

“La preparación ha sido muy completa, pero también gratificante, he contado con el apoyo absoluto de Miss Universe Colombia que nunca me ha dejado sola en todo el proceso, con el cual hemos entrado a reforzar todos esos aspectos que se requieren para una competencia de tal nivel”.

A pesar de seguir considerándose como una mujer auténtica, la Miss Universe Colombia 2023 asegura que “he crecido mucho emocionalmente y me he fortalecido, siento que estoy en mi mejor versión y sé que esta preparación que me brindaron no es tan solo para un concurso de belleza sino para toda la vida”.

Asimismo, uno de los aspectos que más destaca en su discurso ha sido la preparación psicológica y emocional, con la cual ha aprendido a orientar su energía a su crecimiento integral.

“Fíjate que en este momento siento que precisamente la parte de preparación psicológica y emocional ha sido fundamental. Aprendí a manejar redes sociales desde el enfoque empresarial y no de afectación personal y definitivamente eso me diferencia. Mi fortaleza, mi disciplina y mis ganas de traerles esta alegría al país”.