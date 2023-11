El poder silvestrista estremeció el Parque de la Leyenda Vallenata

El Parque de la Leyenda Vallenata, magno escenario en el que los exponentes de este género se atreven a hacer espectáculos para convocar a más de 25 mil almas, lució lleno tanto en sus graderías como en la zona de palcos fueron un mar de gente.

Las banderas del Club de fans de Ciénaga, Duitama, Sincelejo, Barrancabermeja, entre otros, se observaban por todas partes. También asistieron personas de otros países como Alma Téllez, quien vino directo de Michoacán, México, para disfrutar de la música de uno de sus artistas favoritos.

“Hace 10 años conocí su música, primero por la televisión y luego por amigos que me llevaban sus álbumes. Es la primera vez que vengo a Colombia y el mejor pretexto fue venir al lanzamiento de Silvestre Dangond a quien considero un artista fuera de serie. Me vine sola, aquí he hecho amigos y estoy que no me cambio por nadie por la alegría única que irradia este lugar”, dijo la mujer que no paró de ondear la bandera de México.

Entre el público que asistió al concierto también se encontraba la familia del artista, entre ellos su padre, el popular Palomo, quien no ocultó su felicidad al ver nuevamente a su hijo triunfar.

“Me siento feliz de venir a un nuevo lanzamiento musical de mi hijo, jamás pensé que llegara tan alto y por fortuna lleva un viaje bacano. Él ha heredado esa pasión mía por la música y ese talento tan maravilloso que Dios le regalo a mi familia, así que lo felicito por ese álbum que de malo no tiene nada”, dijo El Palomo con la jocosidad que lo caracteriza.