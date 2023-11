Murió John Bailey, expresidente de la Academia de Estados Unidos

Así lo anunció la organización que lideró de 2017 a 2019 a través de un comunicado en el que no se indicaron las casusas del fallecimiento del que fuera el primer director de fotografía en ser presidente de la Academia.

Su esposa, la editora nominada al Óscar Carol Littleton, expresó: “Es con profunda tristeza que comparto con ustedes que mi mejor amigo y esposo, John Bailey, falleció pacíficamente mientras dormía temprano esta mañana. Durante la enfermedad de John, recordamos cómo nos conocimos hace 60 años y estuvimos casados durante 51 de esos años. Compartimos una maravillosa vida de aventuras en el cine e hicimos muchas amistades duraderas en el camino. John vivirá para siempre en mi corazón”.

Por su parte, en el comunicado, el CEO de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Janet Yang enviaron un mensaje de condolencias. “Todos nosotros en la Academia estamos profundamente tristes al enterarnos del fallecimiento de John”, dijeron.

Ambos dirigentes agregaron que “John fue un miembro apasionadamente comprometido de la Academia y la comunidad cinematográfica. Sirvió como nuestro presidente y como gobernador de la Academia durante muchos años, desempeñando un papel de liderazgo en la Rama de Directores de Fotografía”.

“Su impacto y contribuciones a la comunidad cinematográfica serán recordados para siempre. Nuestros pensamientos y apoyo están con Carol en este momento”, finalizaron.

La carrera de Bailey abarcó casi cinco décadas. Trabajó en películas como ‘Ordinary People’, ‘The Big Chill’, ‘Silverado’, ‘The Accidental Tourist’, ‘Groundhog Day’, ‘In the Line of Fire’, ‘As Good as It Gets’, ‘How to Lose a Guy in 10 Days’, ‘The Sisterhood of the Traveling Pants’ y ‘Must Love Dogs’.

Fue miembro de la Rama de Directores de Fotografía de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas desde 1981, sirviendo 15 años como gobernador de la Academia y dos mandatos como presidente de la Academia de 2017 a 2019, convirtiéndose en el primer director de fotografía en ocupar el cargo de presidente.

Durante su mandato como gobernador, fue vicepresidente y presidente del Comité de Preservación e Historia.

También sirvió en la Junta de Fideicomisarios del Museo de la Academia y en varios comités de la Academia, incluyendo los Comités de Becas Nicholl en Guionismo, Becas en Cine y Subsidios, Alcance Internacional, Consejo de Ciencia y Tecnología, Proyecciones de Miembros e In Memoriam, así como en el antiguo Comité Ejecutivo del Premio a la Mejor Película en Lengua Extranjera.

También fue el representante de la Academia en la Junta Nacional de Preservación de Películas de la Biblioteca del Congreso.