Tras una larga batalla contra el cáncer, la creadora de contenido brasileña Camila Trevisol falleció a sus 22 años el pasado 23 de julio, según informó su familia a través de un comunicado que fue publicado en redes sociales.

La joven era conocida en redes como ‘la Reina del Rodeo’ y se hizo popular precisamente por las fotografías, videos y mensajes que compartía acerca de su proceso con la dura enfermedad.

Camila Trevisol había contado a sus seguidores que fue diagnosticada por primera vez con cáncer en 2016, tras sufrir un golpe con un balón de fútbol. El dolor en la pierna fue tan fuerte que tuvo que buscar atención médica.

Tras ser sometida a varios exámenes, los médicos le detectaron una neoplasia maligna en el fémur, por lo que tuvo que empezar un tratamiento con quimioterapia que resultó exitoso y en 2017 fue declarada libre de cáncer.

Sin embargo, seis años después, en 2023, volvieron a aparecer algunos síntomas como el dolor en los huesos, pero esta vez en las zonas del cuello y espalda. Los nuevos estudios arrojaron que Camila Trevisol tenía un sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que se origina en los huesos o en los tejidos blandos cercanos.

A partir de este segundo diagnóstico, Camila Trevisol decidió documentar su proceso y publicarlo en redes sociales, principalmente Instagram, en la que alcanzó los 30 mil seguidores.

El ‘diario’ público de la joven brasileña terminó el pasado 23 de julio, cuando su familia publicó el siguiente mensaje:

“Informamos que nuestra princesa falleció esta mañana. Apreciamos el apoyo de todos en esta lucha”, anunciaron.

Luego fue publicada una carta que la propia Camila Trevisol había escrito para el momento en que falleciera.

“Sé que no es un momento fácil, pero escribí esto y pedí publicarlo. Todos los que llegaron a mi vida dejaron un momento que me llevaré conmigo para siempre, por lo que estoy muy agradecida a todos los que se tomaron el tiempo de su vida para disfrutar conmigo, para seguirme en Instagram, para orar, para chatear y todo lo demás”, empieza la carta.

Agrega que su función en la Tierra era “inspirar e influir” en la vida de quienes la conocieron, tarea que dio por cumplida.

“Hay que disfrutar cada momento, sin importar lo que estés pasando. La vida es solo una, y el tiempo es demasiado valioso para no apreciar cada instante. Así que vive y nunca te rindas, nunca pienses negativamente, nunca te rindas”, sostuvo.

Afirmó que se fue “en paz” porque su sufrimiento por la enfermedad ya terminó.

“Pero no piensen que fue por falta de fuerza y coraje para luchar, sino porque ya no podía sufrir. Dios me quiso con él, y sé que mi legado siempre será recordado... hasta la próxima vida. Los amo”, concluyó.