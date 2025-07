Prepararse con los mejores violinistas del mundo es posible. En el marco del Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá, 20 violinistas jóvenes, de hasta 26 años, serán favorecidos con tiquetes aéreos para que puedan asistir a las clases magistrales gratuitas que dictarán los mejores violinistas del mundo que competirán entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre en la capital del país.

Los pasajes fueron donados por la Asociación Nacional de Música Sinfónica y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá (SCRD).

Santiago Trujillo, Secretario de Cultura, Recreación y Deporte, extiende la invitación no solo a los jóvenes violinistas sino a los maestros para que animen a sus estudiantes a que se inscriban, puedan tomar las clases magistrales y asistan a las eliminatorias y la final del Concurso, que se realizará del 31 de octubre al 7 de noviembre.

“En total hay 51 cupos disponibles para músicos de 8 a 26 años, y a los 20 alumnos más talentosos se les entregarán los violines de alta calidad donados por la Fundación Ramírez Moreno, por $560 millones de pesos, y que están siendo fabricados por luthiers profesionales”.

Las inscripciones están abiertas hasta el domingo 31 de agosto en cinco categorías que se pueden consultar a través del sitio web de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Uno de los requisitos es presentar un video-audición, bien sea de alguna de las piezas detalladas en la convocatoria o una que hayan presentado previamente durante sus pruebas de final de curso en su escuela, universidad o conservatorio.

Las cinco categorías para inscribirse y tomar las clases magistrales gratuitas durante el Concurso son:

Categoría A: para violinistas entre 16 y 21 años, de Colombia

Categoría B: para violinistas entre 22 y 26 años, de Colombia

Categoría C: para violinistas menores de 17 años y pertenecientes al programa “Vamos a la Filarmónica”, con mínimo de dos años en el programa.

Categoría D (nueva categoría): para violinistas de 8 a 15 años, sin importar su escuela de formación ni procedencia, siempre y cuando sean colombianos. Pueden presentar una obra de libre elección; por ejemplo, parte del repertorio que hayan presentado en su examen final de semestre.

Categoría E (nueva categoría): para violinistas entre 16 y 26 años, sin importar su escuela de formación ni procedencia, siempre y cuando sean colombianos. Pueden presentar una obra de libre elección; por ejemplo, parte del repertorio que hayan presentado en su examen final de semestre.

Estas clases son la oportunidad de multiplicar en el ecosistema local las buenas prácticas, rutinas de estudio, estrategias de circulación e internacionalización, así como visibilizar las rutas de movilidad académica, creando vínculos con distintos pares del mundo. Este enfoque enriquece la formación de los jóvenes intérpretes y fortalece el ecosistema musical de la ciudad y del país, conectándolo con las dinámicas y exigencias del circuito profesional internacional.

Entre los 51 violinistas que tomen las clases, a los 20 más talentosos se les entregarán los violines que están siendo fabricados por destacados luthiers: los colombianos Alejandra Bedoya, William Puerto y Jorge Grisales, el venezolano Carlos Istúriz y el canadiense Nicolás Cavallaro.

Es una oportunidad única para el impulso de las carreras y formación de los músicos colombianos, pues los participantes internacionales vienen de las más importantes escuelas y conservatorios del mundo, como el Conservatorio Tchaikovsky, Juilliard School, Manhattan School of Music, Royal College of Music London, Curtis Institute of Music, Colburn School, el Conservatorio Central de Beijing, la Universidad de las Artes de Tokio, Yale School of Music y Rimsky Korsakov State University.

Además ya han participado en otros importantes concursos como Queen Elisabeth, Tchaikovsky, Paganini, Sibelius, Tibor Varga, Viktor Tretyakov, Lipinski y Menuhin.

El Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá es una de las principales apuestas de la Administración Distrital, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, con el apoyo de la Asociación Nacional de Música Sinfónica y la Universidad Jorge Tadeo Lozano; para consolidar a la ciudad como un referente cultural, musical y artístico en Iberoamérica.

Los violinistas nacionales interesados en las clases magistrales, que quieran acceder al beneficio de los tiquetes aéreos para su traslado y a los violines donados, pueden consultar las condiciones e inscribirse en el sitio web del concurso.