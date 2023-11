“No me veo haciendo otra cosa que servirle al arte”

Este hombre apasionado no solo crea, sino que también comparte su conocimiento y experiencia con otros artistas jóvenes. Su casa es un espacio de aprendizaje y crecimiento, donde las mentes creativas encuentran inspiración y guía para perseguir sus propios sueños en esta disciplina.

“Mi vocación era para el arte, no me he dedicado a otra cosa sino a eso. No me veo haciendo otra cosa que no sea servirle al arte. Esa es mi vida y a esto me voy a dedicar para siempre. Cualquier actividad que uno haga en la vida si uno está convencido de eso y cree en eso que está haciendo y se dedica con disciplina tiene toda la posibilidad de ser un buen profesional”.