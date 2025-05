Desde su residencia en Los Ángeles, Estados Unidos, Sofía Vergara vuelve a conectarse con su natal Barranquilla, esta vez con una taza de café en la mano y una sonrisa en el rostro. La actriz, modelo y empresaria lanzó oficialmente en Colombia su marca de café ‘Dios Mío Coffee’, un proyecto que lleva su sello personal y que, como ella misma cuenta, nació del deseo de tomarse una “taza verdaderamente deliciosa” fuera de su país.

“En Estados Unidos yo tomaba café por necesidad, y siempre era: ‘¡Dios mío, qué café tan horrible!’. Así nació el nombre”, contó entre risas durante la entrevista que le concedió a EL HERALDO. “Ahora es al revés: Dios mío, necesito otra taza de este café tan delicioso”, explica ‘la Toty’, cuyo última experiencia en pantalla fue producir y protagonizar para Netflix la serie basada en la narcotraficante colombiana Griselda Blanco.

El nuevo proyecto de la estrella de Hollywood que está respaldado por la Federación Nacional de Cafeteros tiene una misión que va más allá del sabor. La actriz barranquillera, cuya fama se catapultó al interpretar a Gloria en la comedia Modern Family, decidió enfocar su marca en apoyar a las mujeres cafeteras de Colombia, quienes representan el 30 % de los productores del país.

Cortesía Su propuesta tiene sabores que van desde lo amargo a lo dulce.

“Eso no es un trabajo fácil. Son mujeres emprendedoras que merecen independencia económica y reconocimiento. Este es un café hecho por una mujer, para respaldar a muchas mujeres”, afirmó.

La propuesta de la ganadora del premio SAG y nominada a los Emmy y Globo de Oro, detalló que su café nacido en las montañas evoca las tradiciones y sabores de su tierra. Sofía confiesa que su amor por el café viene desde niña. “No me dejaban ir al colegio sin mi taza de café con leche, yo tenía unos 5 o 6 años y antes de ir a recibir mis clases en el Colegio Marymount bebía café, no sé si esa costumbre aún se mantiene en los hogares barranquilleros, pero en mi casa era sagrado. Yo literalmente no puedo vivir sin café, yo me levanto, abro el ojo y enseguida pienso en mi tacita de café para comenzar el día con mucha energía”.

Para ella, el café colombiano no tiene comparación y, fiel a sus raíces, asegura: “Me lo tomo cerrero o no me lo tomo, así le gustaba a mi papá: fuerte y sin azúcar, ni cremita, ni leche de almendras”, dice entre risas.

Cortesía

Una taza de café además representa para la también modelo el mejor plan para compartir con amigos. “Y no hablo de tomarlo solo en Colombia, sino en cualquier parte del mundo”.

“Ya quiero ver mi estatua”

Este 19 de mayo se cumplirá exactamente un año de que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunciara que al igual que Shakira, ‘la Toty’ también tendría en el Malecón del Río una estatua con el propósito de rendirle honores a una de las mujeres más destacadas de la Arenosa. Esta tarea está a cargo del escultor Yino Márquez, quien fue el encargado de realizar la de Shakira.

Sobre este gesto en particular Sofía dijo estar algo preocupada porque no ha visto nada. “No sé cómo va a ser, espero que me vea bonita y joven, que me hayan puesto como lucía hace 20 años, no como me veo ahora. Espero que también me la hayan hecho gigante como la de Shakira, no quiero que me vayan a poner ahora una estatua pequeña porque voy y me quejo”, dijo haciendo gala de su buen sentido del humor.

Aunque no ha visto a Shakira recientemente, detalló que sí habla mucho con ella y que irá a su concierto en Los Ángeles el próximo 20 de junio para presenciar su tour ‘Las mujeres ya no lloran’.

“Shakira me invitó, estoy moviendo mi agenda porque quiero caer con todo un combo, se va a arrepentir de haberme invitado porque le voy a llevar mucha gente”, advierte.

Y es que a pesar de sus más de tres décadas en Estados Unidos, Vergara asegura que sigue sintiéndose tan colombiana como cuando caminaba por las calles de Barranquilla o estudiaba en el colegio Marymount.

“Mi familia, mis amigas de toda la vida, la butifarra, el café… todo eso me conecta con mi tierra, yo llevo 30 años viviendo en Estados Unidos, pero no me siento gringa, yo me siento colombiana”, dice.

‘Griselda’: un gran desafío

Aunque su nombre se ha consolidado en la comedia con éxitos como Modern Family, Sofía sorprendió al mundo con su rol dramático en la serie Griselda, basada en la vida de la narcotraficante Griselda Blanco. “Me costó 15 años lograr ese proyecto. Fue durísimo: nariz y dientes falsos, peluca, hablar en inglés y español, estar en todas las escenas, pero fue fascinante”, cuenta. “Gracias al director Andy Baiz pude sacar una versión de mí como actriz que ni yo conocía”.

Luego de triunfar con este proyecto en Netflix confiesa que no trabaja en ninguna otra producción. “Quedé traumatizada porque estaba acostumbrada a la comedia, no al drama”.

Finalmente, sostuvo que con ‘Dios Mío Coffee’ no solo busca conquistar paladares, sino también devolverle a Colombia algo de todo lo que le ha dado. “Este café es mi homenaje a lo que soy, a donde crecí y a las mujeres que, como yo, creen en sus sueños”.