Marimondas del Barrio Abajo:40 años pegando brincos de felicidad

Entre el grupo de los integrantes más experimentados de esta comparsa está José Leopoldo Augusto Hernández, de 85 años de edad, quien lleva 40 años bailando disfrazado de marimonda.

“Pesan los años, ya no brinco tan alto, pero aún lo hago, yo soy feliz cuando me pongo mi máscara y bailo acompañado de la papayera, ahí es donde me siento libre, yo inicié con ‘Paragüita’ esta idea y luego de 40 años sigo metido de lleno”.

Luis Rafael Olivero Gómez es otro de los miembros fundadores, él recuerda cuando desfilaban por la carrera 43 y por la Vía 40, logrando que el público de los palcos apagara la música y se dedicaran a verlos.

“Eso es grande, apenas sonamos La butaca la gente enloquece con nuestros brincos. Quiere decir que la gente nos admira, por eso a mis 79 años sigo haciendo mi aporte para homenajear esa locura que se ideó César Morales. La gente se paraliza es por nuestra irreverencia, eso es lo que nos ha hecho únicos”.

Tomás Sarceno, de 73 años, es otro de los que aporta su experiencia, y con 20 en la comparsa sabe lo que representa hacer parte de este grupo.

“Ser marimonda significa darle ánimo al pueblo, a uno se le olvidan todos los problemas que tiene encima. Como decía Paragua, son 365 días de Carnaval, así hemos vivido todo este tiempo, aquí existe una familia, todos los miembros son nuestros hijos, sobrinos y amigos, y a todo el que llega lo contagiamos de nuestro sabor”.