‘Domingo 24’: el icónico villancico de Lisandro Meza

En entrevista que concedió a EL HERALDO hace un tiempo el propio autor sostuvo que es una de las primeras canciones que hizo inspirado en la temporada navideña.

Lea también: “Fuiste un gran humano y leyenda de la música colombiana”: nieto de Lisandro

“No se la compuse a una novia en particular, por ese tiempo ya yo estaba comprometido y como apenas iniciaba mi carrera me dediqué de lleno a sacarla adelante, llevaba tres años tocando y lo único que me interesaba era consolidarme”, contó el intérprete nacido en Los Palmitos, Sucre, que inició su carrera como guacharaquero de Alejandro Durán, de quien aprendió muchos trucos musicales.

‘El Sabanero Mayor’ que también creó temas como: Bendito diciembre, Llegó Navidad o Campanas de Navidad, sostuvo que todos los sentimientos que observaba brotar de sus paisanos al tener a sus familiares muy lejos, lo motivaron a escribir cada estrofa: “Escuchaba a muchos novios hablar por teléfono con su amada diciendo que pronto se veían. Así que tomé esas palabras que se convirtieron repetitivas cada vez que charlaba con mis amigos y decidí plasmarlas en esta canción que pegó desde que salió y sigue siendo de las que más suenan durante el Fin de Año. Eso me alegra, que la gente se identifique con el mensaje”.

El coro es el punto sublime de este tema, quien lo escucha termina de recordar por completo a ese ser querido y puede llegar a llorarlo. “Lo hice imaginando a alguien al lado del árbol de Navidad viendo las lucecitas y añorando tener su mejor compañía para abrir los regalos”.