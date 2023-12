Lisandro Meza fue el ‘rey sin corona’

En 1975 se volvió a presentar, ocupando el segundo lugar. “Me presenté con mi propia puya (‘La puya Upa ja’), el son ‘Desde que te fuiste Rafa’, el paseo ‘Canta vallenato’ y el merengue ‘El viejo Miguel’; pero para el jurado no fui el mejor y eso generó un descontento muy grande, no solo en mí, sino también en mis seguidores, quienes lloraban por el fallo en la final que disputé ante Colacho Mendoza, quien nos ganaría a Andrés Landero, Alfredo Gutiérrez y a mí”, contó Meza en 2018 a esta casa editorial tras ser homenajeado por Carlos Vives en pleno Festival Vallenato, quien le puso una corona en señal de reconocimiento a sus aportes a este folclor.

En esa misma entrevista Meza reconoció que no necesito de un título para abrirse paso en la música. “Vislumbré que el vallenato era más que los cuatro aires tradicionales y creé mi estilo. Hice una salsa en acordeón ‘Entre rejas’, luego ‘El Guayabo de la Y’, ‘Juventud flaca y loca’, y ‘Baracunatana’, que es otra salsita en acordeón. Yo fui el creador del cumbión con el tema ‘Las tapas’ y también del estilo con el que se toca el bajo en el vallenato. Así que yo he hecho muchos aportes al vallenato y por eso me comenzaron a llamar ‘El Rey sin Corona’, aunque realmente nunca me hizo falta el título de Rey Vallenato”.