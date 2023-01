Christopher Uckermann revela las canciones de RBD que más le gustan

Finalmente, aseguró que su canción preferida es 'Sálvame' y por eso la ubicó en el primer lugar de su ranking.

“En primer lugar ‘Sálvame’ porque se me hace hermoso, siento que es un tema que puedes cantar en muchos idiomas o no sé, me encantaría escucharlo interpretado por artistas de todo el mundo, es muy global; toca fibras”, sostuvo.