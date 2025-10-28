Dulce María, reconocida mundialmente por su papel como Roberta en la serie Rebelde y su carrera musical junto a RBD, sorprendió a sus seguidores con la noticia que será madre por segunda vez.

La noticia la dio en la portada de noviembre de la revista Marie Claire, donde mostró su embarazo por primera vez.

La artista mexicana, que en diciembre cumple 40 años, confesó que este nuevo bebé llegó sin planificación. “A veces la vida te pone justo donde debes estar”, expresó durante la entrevista.

Instagram dulcemaria Dulce María espera a su segundo hijo

La cantante está casada desde 2019 con el productor musical Paco Álvarez, con quien ya tiene una hija, María Paula, nacida en 2020. El músico también compartió públicamente su alegría al decir que se trata de “la noticia más hermosa del mundo”.

Asimismo, la intérprete reveló que debió detener algunos proyectos que tenía en marcha, entre ellos nuevos lanzamientos musicales. “Todo se detuvo para concentrarme en este proceso”.

Aunque no reveló el tiempo exacto de gestación, las fotografías publicadas muestran que el embarazo se encuentra bastante avanzado.

“Mi prioridad es mi familia y este bebé que viene en camino. Es un momento de mucho cuidado, de energía enfocada en lo más importante”, dijo.