Mantener la ropa blanca impecable y como nueva puede convertirse en un verdadero desafío con el paso del tiempo.

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Porque el uso constante, el sudor y los residuos de detergente suelen provocar que las prendas pierdan su brillo original y adquieran tonos amarillentos o grises.

Igualmente, para recuperar su aspecto no requiere productos costosos. Con buenos hábitos de lavado y algunos ingredientes caseros, es posible devolverles su blancura original, o al menos acercársele.

rawpixel.com / Teddy/rawpixel.com / Teddy Mantener la ropa blanca impecable y como nueva puede convertirse en un verdadero desafío con el paso del tiempo.

¿Por qué la ropa blanca se pone amarilla?

La pérdida de color en las prendas blancas se debe a varios factores comunes como la acumulación de sudor y grasa corporal, los restos de detergente mal enjuagado, el uso excesivo de suavizantes y secado en lugares con poca ventilación.

Estos elementos generan una capa en las fibras que opaca el tejido y afecta su apariencia.

Estos son algunos trucos caseros para devolver el blanco a la ropa

Bicarbonato de sodio: agregue dos cucharadas al lavado o úselo en pasta para manchas difíciles

agregue dos cucharadas al lavado o úselo en pasta para manchas difíciles Vinagre blanco: añada media taza durante el enjuague para eliminar residuos

añada media taza durante el enjuague para eliminar residuos Limón: aplique directamente sobre manchas antes de lavar

aplique directamente sobre manchas antes de lavar Agua oxigenada: útil en prendas resistentes para potenciar la limpieza

Freepik La pérdida de color en las prendas blancas se debe a varios factores comunes como la acumulación de sudor y grasa corporal, los restos de detergente mal enjuagado, el uso excesivo de suavizantes y secado en lugares con poca ventilación.

Si quiere tener mejores resultados deje la ropa entre 30 minutos y dos horas en agua tibia con vinagre o bicarbonato mejora notablemente los resultados.

Asimismo, es importante que lave la ropa blanca siempre aparte de la de color, usar agua tibia o caliente según la etiqueta y medir correctamente el detergente.

@decasa.style Amás el blanco🤍 pero odiás que se manche fácil?😫 Implementá esta fórmula y sorprendete con el resultado!🤩 🌟Humedecé las prendas💧 🌟Colocá bicarbonato de sodio sobre la zona a tratar 🌟Luego agregá crema oxidante de 40 o 30 vol. y con el cepillo un poco húmedo mezclá hasta formar una pasta 🌟Cepillá bien para que penetre la fibra y dejá reposar aprox. 2 o 3 hs⏳ 🌟Despúes pasá nuevamente el cepillito para reforzar y al lavarropas a un ciclo habitual! Decime si el cambio no es impresionante?🤩 Así podés recuperar prendas o seguir usando con comodidad aquellas que están nuevitas pero marcadas por la transpiración🥵 𝗡𝗼 𝘁𝗲 𝗼𝗹𝘃𝗶𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗮𝗿 𝘆 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗿 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗶𝗻𝗳𝗼 𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮𝗿 𝗮 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀!🫶🏻 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗜𝗠𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗩𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗦! ✨✨✨✨✨✨✨ #casa #limpieza #limpiezaprofunda #manchas #lifehack #hack #fyp ♬ sonido original - Gastón Williams

No intente usar mucho cloro porque debilita las fibras y no la guarde húmeda. Si realiza algunos de estos pasos puede recuperar su color original bien blanco.