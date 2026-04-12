Mantener la ropa blanca impecable y como nueva puede convertirse en un verdadero desafío con el paso del tiempo.
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Porque el uso constante, el sudor y los residuos de detergente suelen provocar que las prendas pierdan su brillo original y adquieran tonos amarillentos o grises.
Igualmente, para recuperar su aspecto no requiere productos costosos. Con buenos hábitos de lavado y algunos ingredientes caseros, es posible devolverles su blancura original, o al menos acercársele.
¿Por qué la ropa blanca se pone amarilla?
La pérdida de color en las prendas blancas se debe a varios factores comunes como la acumulación de sudor y grasa corporal, los restos de detergente mal enjuagado, el uso excesivo de suavizantes y secado en lugares con poca ventilación.
Estos elementos generan una capa en las fibras que opaca el tejido y afecta su apariencia.
Estos son algunos trucos caseros para devolver el blanco a la ropa
- Bicarbonato de sodio: agregue dos cucharadas al lavado o úselo en pasta para manchas difíciles
- Vinagre blanco: añada media taza durante el enjuague para eliminar residuos
- Limón: aplique directamente sobre manchas antes de lavar
- Agua oxigenada: útil en prendas resistentes para potenciar la limpieza
Si quiere tener mejores resultados deje la ropa entre 30 minutos y dos horas en agua tibia con vinagre o bicarbonato mejora notablemente los resultados.
Asimismo, es importante que lave la ropa blanca siempre aparte de la de color, usar agua tibia o caliente según la etiqueta y medir correctamente el detergente.
No intente usar mucho cloro porque debilita las fibras y no la guarde húmeda. Si realiza algunos de estos pasos puede recuperar su color original bien blanco.