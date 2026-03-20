En distintas tradiciones relacionadas con la energía y la prosperidad, hay prácticas muy sencillas que buscan influir en la economía personal y usted las puede aprovechar.

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Una de las más comentadas en los últimos años es la de llevar lentejas en la billetera, un hábito inspirado en principios del Feng Shui.

Aunque se trata de una creencia simbólica, muchas personas la adoptan como una forma de enfocar sus intenciones hacia la estabilidad financiera.

Pexels Aunque se trata de una creencia simbólica, muchas personas la adoptan como una forma de enfocar sus intenciones hacia la estabilidad financiera.

Las lentejas han estado asociadas durante siglos con la abundancia. Su tamaño pequeño, pero en grandes cantidades, ha hecho que se relacionen con la idea de crecimiento y multiplicación, especialmente en temas económicos.

En el Feng Shui, este tipo de elementos naturales no tienen un “poder mágico” en sí mismos, sino que funcionan como herramientas para canalizar intención y mantener el enfoque en metas específicas.

¿Cómo puede hacer el ritual de las lentejas para la abundancia económica?

El ritual es bastante simple se toman algunas lentejas, se envuelven generalmente en papel aluminio y se guardan dentro de la billetera o cartera.

Quienes lo practican creen que esto puede servir para: mantener estabilidad en las finanzas, evitar gastos innecesarios y atraer oportunidades relacionadas con el dinero.

Shutterstock/Shutterstock Quienes lo practican creen que esto puede servir para: mantener estabilidad en las finanzas, evitar gastos innecesarios y atraer oportunidades relacionadas con el dinero.

El uso del papel aluminio, según la tradición, actúa como una especie de barrera protectora para conservar esa intención.

Asimismo, no hay una regla estricta, pero muchas personas prefieren iniciar este tipo de prácticas en momentos clave, como: cuando empieza un nuevo mes, al iniciar un empleo o emprendimiento, en periodos de dificultades económicas o también se recomienda acompañar el ritual con hábitos como el orden y el cuidado de la billetera.

Shutterstock/Shutterstock El uso del papel aluminio, según la tradición, actúa como una especie de barrera protectora para conservar esa intención.

Dentro de estas creencias, se considera importante renovar las lentejas cada cierto tiempo. Esto se hace como una forma de “actualizar” la intención, especialmente cuando se inicia una nueva etapa o se desea un cambio en la situación económica.

Es importante aclarar que son creencias y no está comprobado.