Había algo de alivio entre los seguidores del trombonista, cantautor y productor musical Willie Colón, debido a que en medio de la lamentable noticia de su muerte, sus familiares habían anunciado el pasado viernes que sus fans le podrían dar el último adiós en un velorio público que se cumpliría este domingo 8 de marzo.

Sin embargo, ha ocurrido un reversazo en la decisión y este lunes a través de las redes oficiales del artista, se informó que debido a preocupaciones de seguridad inesperadas y al alto número de personas que planean asistir de todo el mundo, “nos vemos obligados a cancelar los planes de visita de nuestro amado padre Willie, el domingo 8 de marzo de 2026. Estamos profundamente agradecidos por el amor y la comprensión de todos”, detalló la familia del destacado salsero.

En la publicación también destacaron que los servicios funerarios continuarán según lo planeado. De esta manera, el lunes 9 de marzo a las 9:30 a. m. en la Catedral de San Patricio será la eucaristía.

Se contará con una transmisión en vivo para que sus seguidores den distintas partes del mundo puedan sumarse. “Esperamos honrar y celebrar la vida de Willie junto a ustedes desde el lunes. Gracias por su comprensión y apoyo”, se lee al final del post.

Cabe recordar que Willie Colón falleció debido a problemas respiratorios el pasado sábado 21 de febrero en su natal Nueva York, ciudad desde la que se convirtió en pieza clave del movimiento salsero, llegando a integrar dúos inolvidables al lado de Héctor Lavoe y Rubén Blades.

Nacido el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York, de padres puertorriqueños, fue el protagonista indiscutible de la “edad de oro” de la salsa bajo el sello Fania Records. Desde allí impulsó un sonido urbano, recio y moderno que hibridó la herencia caribeña con el jazz, el funk y la furia de la calle neoyorquina.