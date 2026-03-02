No para de crecer. La artista barranquillera Aria Vega confirmó su participación en la versión 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, uno de los encuentros culturales y musicales más importantes del país, que se celebrará en Valledupar del 29 de abril al 2 de mayo de 2026.

Aria Vega hará parte de la programación oficial del jueves 30 de abril en el emblemático Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’, escenario que ha sido históricamente el templo del vallenato y punto de encuentro de generaciones que mantienen viva la tradición del género.

Su presencia en esta edición representa una apuesta por la renovación y la inclusión de nuevas voces femeninas dentro de un festival que honra la memoria, pero también mira hacia el futuro.

En esta versión dedicada al legado de Israel Romero, Rafael Orozco y El Binomio de Oro de América, la artista Aria Vega aportará una propuesta fresca que dialoga con la esencia del vallenato y con las nuevas audiencias.

Participar en el Festival de la Leyenda Vallenata marca un momento significativo en la carrera de Aria Vega, quien continúa consolidando su identidad artística dentro del panorama musical colombiano. Su presentación el 30 de abril la posiciona como parte de una versión que ha generado gran expectativa a nivel nacional.

Esa noche se reunirán distintas generaciones y sonidos, y será el punto de partida de una versión histórica del Festival del Festival de la Leyenda Vallenata, reafirmando que el vallenato es un género vivo, en constante evolución y abierto a nuevas expresiones.