Yizzela Vilota no habla de fama ni de alfombras rojas. Habla de trabajo, de disciplina, de resolver y de levantarse a las 4:00 de la mañana para entrenar y luego enfrentarse a un set donde cualquier imprevisto puede cambiarlo todo.

“Durante estos 21 años, me he enfrentado con una ruleta de emociones a nivel profesional”, expresó sobre su carrera. Y no es una frase al azar, es el resumen de más de dos décadas en las que ha sido comunicadora social, productora de campo, productora ejecutiva, mánager, directora de casting, gestora de locaciones y, si hace falta, hasta maquilladora en plenos rodajes.

Egresada de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe y especializada en Televisión en Bogotá, Yizzela decidió radicarse en Barranquilla, ciudad que, aunque no la vio nacer, terminó convirtiéndose en su casa y en el centro de su desarrollo profesional, pues la talentosa mujer nació en Sincelejo.

Su primera experiencia audiovisual fue en 2005 con el videoclip del tema El parrandero de Sin Ánimo de Lucro. En televisión, su arranque fue con la telenovela Novia para Dos, del canal RCN Televisión. “Aquella producción no solo me enfrentó a la logística de carros, casas y talentos; también me llevó, casi sin planearlo, a crear mi propia agencia de casting. Tenía tanta gente conocida que quería salir en la novela que cuando quise ver, ya había formado mi agencia”, contó a esta casa editorial.

El reto de manejar talentos

Ser productora significa convivir con personalidades diversas, exigencias técnicas y agendas milimétricas. Para Yizzela, el desafío es prever todo.

“Para esto hay que tener plan A, B y C, pero también capacidad de reacción, porque cuando nos encontramos con mucho estrés, muchas veces no pensamos. Y para mí el éxito radica en mantener la calma cuando algo se sale de control y resolver sin perder el enfoque”.

A lo largo de su carrera ha trabajado con figuras como Sofía Vergara, Chuck Norris, Shakira y Carlos Vives a quien le produjo el video de La bicicleta, Ryan Castro y J Balvin.

También ha participado en reality shows para cadenas como Televisa y Univision, donde asegura que el manejo del talento requiere tacto, empatía e incluso, le ha tocado ser niñera.

La locura de La Troja

Uno de los episodios más recientes fue la activación musical de Ryan Castro y Aria Vega en La Troja, en pleno Sábado de Carnaval. La idea nació junto a la casa productora Turbo. El reto fue montar en cuestión de horas una presentación sorpresa, en una zona con alta concentración de público, sin generar caos.

“Yo hice un scouting previo, diseñé rutas de ingreso, coordiné sonido, camerinos y seguridad. Incluso ideé el uso de máscaras de marimonda para facilitar el ingreso del equipo sin llamar la atención. El resultado fueron 15 minutos de show, seis canciones, cero desorden y una imagen que recorrió redes sociales. Cuando te entregan la idea, la que tiene que materializarla soy yo”, mencionó.

Netflix y las grandes ligas

Su nombre también ha estado vinculado a producciones para Netflix, Warner Bros, Apple TV+, Sony Pictures y Paramount Pictures. En la serie Perfil Falso de Netflix trabajó en sus tres temporadas, incluida la más reciente grabada en Cartagena. También ha participado en realities shows como MasterChef Colombia y Reto 4 Elementos, además de proyectos internacionales grabados en la costa Caribe.

“Aunque muchas veces debo guardar confidencialidad hasta el estreno oficial, mi sello ha estado presente en producciones para Finlandia, Tailandia, Italia, Portugal y México, entre otros países. Si algo me produce especial orgullo no son los créditos, sino las oportunidades que he abierto. Desde mi agencia he impulsado actores y talentos que hoy siguen vigentes en la industria”.

Por eso, en esta nueva etapa quiere fortalecer nuevamente su agencia y realizar un casting masivo en la región Caribe. “Hay mucho talento. Lo que para mí es una llamada, para otros es una puerta cerrada. Yo puedo abrirla”, mencionó.

En dos décadas ha visto evolucionar formatos, cámaras y requerimientos técnicos. La tecnología ha avanzado de forma extraordinaria. Sin embargo, para ella la esencia de la producción sigue intacta, que es leer un guion, desglosarlo y hacerlo realidad. “Hay cosas que no cambian. Lo que sí ha crecido son los niveles de exigencia y los estándares de calidad. Si tuviera que definir mi carrera, sería con disciplina”.