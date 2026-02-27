Dos org﻿ullos barranquilleros están a punto de prender las redes otra vez. Shakira y Beéle, quienes ya compartieron escenario musical con ‘Esa Brisa’ —su exitoso tema anterior—, volvieron a centrar la atención de sus seguidores esta semana con un adelanto de lo que podría ser su próximo “hitazo” juntos.

No fue una portada ni un anuncio oficial. Fue otra cosa: un video. Uno corto. En blanco y negro. Pero con lo más importante: sonido.

Y llega en un momento en el que ambos artistas han sido vistos constantemente juntos. En las últimas semanas han compartido jornadas de grabación en Barranquilla, apariciones en redes sociales y momentos detrás de cámaras que no han pasado desapercibidos para sus seguidores, que desde entonces venían anticipando un nuevo lanzamiento.

Así suena (por ahora) lo nuevo de Shakira y Beéle

El clip fue publicado por Beéle en su cuenta de Instagram y muestra a Shakira aparentemente en lo que parece ser un estudio y parte del proceso creativo de la canción. El audio, superpuesto, deja escuchar un fragmento del coro:

“Que fluya. Si me critican, que fluya. No me da ni pena… que fluya. Yo nunca me meto… que fluya, en la vida ajena”.

Ritmo caribe, tambores marcados y frase pegajosa: ese es el ADN de lo que podría convertirse en el próximo lanzamiento que ambos artistas presenten.

Aunque falta confirmación oficial sobre el título definitivo, muchos fans ya se refieren en redes a este avance como “Que fluya”.

De ‘Esa Brisa’ a este nuevo vistazo musical

La historia entre Shakira y Beéle como dupla musical no empieza ahora. En 2025 lanzaron juntos ‘Esa Brisa’, un tema que pegó fuerte en plataformas digitales y entre seguidores del pop urbano latino.

Esa primera colaboración, así como la nueva versión de ‘Hips don’t lie’ que también sacaron juntos, generó expectativa sobre futuras asociaciones artísticas entre los dos barranquilleros, y ahora este nuevo adelanto parece confirmar que ese capítulo no fue casualidad.

¿Grabaron el videoclip del tema en Barranquilla?

La publicación del adelanto no llega en el vacío. Hace varias semanas atrás EL HERALDO confirmó que Shakira había regresado a Barranquilla para participar en grabaciones junto a Beéle en diversos puntos de la ciudad, como Barrio Abajo y el Gran Malecón, con comparsas del Carnaval y murales urbanos como parte del escenario.

Esa mezcla de música, identidad costeña y estética visual ha sido uno de los ingredientes de expectativa que rodea este proyecto.

Además, durante una de las jornadas de grabación fue captado un momento que ya se volvió viral: Shakira marcando con tinta el brazo de Beéle con la palabra “Shak”, un gesto que fans interpretaron como complicidad artística y que amplificó el rumor de nuevas colaboraciones, que hoy ambos artistas han confirmado.

¿Cuándo se estrena la canción?

Hasta ahora, no hay fecha oficial de lanzamiento ni anuncio formal con título definitivo. Sin embargo, que ya se escuche parte del coro indica que el proyecto está en una etapa avanzada.

Mientras tanto, el adelanto cumple su objetivo: dar una probadita del sonido que podría convertirse en el próximo tema de Shakira y Beéle.

Si mantiene la energía del fragmento, “Que fluya” está llamado a convertirse en otro de esos temas que los seguidores barranquilleros —y del pop latino en general— no podrán sacar de la cabeza.