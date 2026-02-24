Juan Carlos Ospino confirmó que renunció a su cargo como secretario Distrital de Cultura y Patrimonio para asumir la Gerencia del Carnaval de Barranquilla S.A.S., tras la solicitud del alcalde Alejandro Char.

Le puede interesar: Juan Carlos Ospino fue nombrado como nuevo director del Carnaval de Barranquilla

“He presentado mi renuncia al cargo de Secretario Distrital de Cultura y Patrimonio para asumir la Gerencia de Carnaval de Barranquilla S.A.S., atendiendo la solicitud de nuestro alcalde Alejandro Char. Siempre he entendido el servicio público como una responsabilidad colectiva. Soy un soldado de la ciudad y donde me necesiten, allí estaré”, expresó.

El ahora gerente aseguró que asume esta nueva etapa con tranquilidad y compromiso. “Asumo esta responsabilidad con serenidad, experiencia y un profundo sentido de compromiso con Barranquilla. Mi camino ha estado ligado al trabajo comunitario, a la fiesta y al ejercicio público, primero desde el trabajo barrial, luego desde el Concejo Distrital y recientemente desde el gabinete del alcalde Alex Char”, manifestó.

Vea aquí: Barranquilla pone en marcha el Sistema de Formación Artístico y Cultural

En sus palabras, su experiencia le ha enseñado que las instituciones crecen cuando hay diálogo. “Esa experiencia ha demostrado que las instituciones se fortalecen cuando escuchan, dialogan y construyen sobre lo construido”.

Ospino también destacó que el Carnaval está por encima de los nombres propios y los cargos. “El Carnaval de Barranquilla es una construcción histórica que trasciende personas y cargos. Reconozco la labor desarrollada por Carnaval de Barranquilla S.A.S. y valoro el trabajo de todos quienes, a lo largo del tiempo, han asumido la dirección y la gerencia de la entidad, aportando al fortalecimiento institucional y a la proyección nacional e internacional de nuestra fiesta”.

Lea también: Barranquilla pone en marcha el Sistema de Formación Artístico y Cultural

También destacó que la dimensión del Carnaval exige organización y trabajo conjunto. “La magnitud del Carnaval exige coordinación, planeación, trabajo articulado y diálogo permanente con los hacedores, con los aliados estratégicos y con todos los actores involucrados, siempre en función de la salvaguarda de la fiesta”.

También dejó claro que uno de los ejes centrales será el turismo cultural.

Le sugerimos: El actor mexicano Rafael Amaya protagonizará nueva serie de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán

“El fortalecimiento del Carnaval como instrumento articulador del turismo cultural será una prioridad, entendiendo que la tradición es identidad, desarrollo y oportunidad para la ciudad”, afirmó. Con esta frase, el nuevo gerente explica que la fiesta no solo es celebración, sino también una fuente de empleo, crecimiento económico y proyección para Barranquilla.

Ospino aseguró que se trabajará para que toda la agenda festiva, en cada rincón de la ciudad, tenga altos estándares de calidad, organización y seguridad. “Se fortalecerá la agenda festiva en todo el territorio con estándares de calidad, organización y seguridad, respetando las lógicas de los territorios, el sentir de la gente, la identidad y el patrimonio, para que cada escenario refleje el nivel que merece Barranquilla”, expresó.

En otras noticias: Lily Collins será Audrey Hepburn en la película de cómo se hizo ‘Breakfast at Tiffany’s’

En otras palabras, la intención es que cada desfile, cada evento y cada espacio del Carnaval mantenga orden y planeación, pero sin perder su esencia popular ni la identidad propia de los barrios.

El nuevo director también resaltó el carácter diverso de la fiesta. “El Carnaval es diverso, existen múltiples operadores y su mayor riqueza radica en la organización popular. La democratización de la fiesta es un principio fundamental, porque el patrimonio es de todos y para el disfrute de todos”.

También aquí: Bomba Estéreo debuta en Viña: “Es increíblemente importante para una banda alternativa”

Finalmente, Ospino apeló al espíritu de unidad. “Barranquilla tiene la fuerza de su gente y la grandeza de su tradición. Con unidad, diálogo y trabajo colectivo, el Carnaval seguirá creciendo como símbolo de identidad y motor cultural. Barranquilla, su cultura y su Carnaval seguirán estando a otro nivel”.