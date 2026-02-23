Este lunes 23 de febrero se conoció que Juan Carlos Ospino, quien se venía desempeñando como secretario de Cultura del Distrito, fue nombrado como director de Carnaval de Barranquilla S.A.S, cargo que ocupaba Juan José Jaramillo desde el 11 de enero de 2025.

De acuerdo con el Distrito, Ospino llega con el objetivo de “seguir fortaleciendo el Carnaval de Barranquilla, a través de los procesos de internacionalización, al tiempo en que se impulsa la apropiación cultural, cultura ciudadana y el sentido de pertenencia con la fiesta más importante de Colombia, apostando de esta manera a la conservación del patrimonio”.

Entre los retos que asumirá Ospino como nuevo director será seguir aportando al impulso de la economía local a través del turismo cultural y creativo con la promoción de actividades que eleven el posicionamiento de la ciudad a nivel global, según señaló el Distrito.

Además, el recién nombrado director de Carnaval trabajará por el impulso y la promoción de la formación desde temprana edad en niños y jóvenes para que se involucren aún más en la preservación de la fiesta más grande del país.

¿Quién es Juan Carlos Ospino?

Ospino llega a etse cargo luego de una larga trayectoria y conocimiento no solo en temas políticos, sino también culturales de la ciudad.

De hecho fue uno de los fundadores del Carnaval del Suroccidente y cuando fue miembro de la Junta Directiva de Carnaval de Barranquilla S.A.S., acompañó activamente la estrategia #CarnavalBaq por Colombia y el mundo.

Entretanto. en el sector público, Ospino ha ocupado cargos como asesor de despacho de la Secretaría de Educación, secretario de Educación y secretario de Cultura y Patrimonio desde el 2024.

En el sector político de la ciudad, el funcionario estuvo en el Concejo de Barranquilla, donde fue elegido concejal durante cuatro periodos consecutivos y presidente en tres ocasiones.