La Iglesia católica conmemora a Nuestra Señora de Lourdes los 11 de febrero.

Es una advocación mariana que surgió en Francia en el siglo XIX y que, con el paso del tiempo, se transformó en uno de los referentes espirituales más importantes del mundo.

Lo que comenzó como el testimonio de una adolescente terminó convirtiéndose en un fenómeno religioso, cultural y social que hoy convoca a millones de personas.

Hoy, 11 de febrero, en la Iglesia Católica recordamos con especial amor y devoción a

"Nuestra Señora de Lourdes".

En 1858, Bernadette Soubirous, una joven de origen humilde, afirmó haber tenido encuentros con una figura femenina en una gruta cercana al río Gave, en la localidad de Lourdes.

En 1858, Bernadette Soubirous, una joven de origen humilde, afirmó haber tenido encuentros con una figura femenina en una gruta cercana al río Gave, en la localidad de Lourdes.

Durante varios meses, relató una serie de apariciones que despertaron inicialmente dudas, críticas y escepticismo. Sin embargo, tras investigaciones eclesiásticas, la Iglesia reconoció oficialmente estos acontecimientos años después.

Il corpo incorrotto di Santa Bernadette la veggente di Lourdes



SE NEANCHE LA SCIENZA RIESCE A SPIEGARE, HAI SOLO DUE ALTERNATIVE: CREDERE O CREDERE



SANTA BERNADETTE SOUBIROUS, la veggente di Lourdes, è morta nel 1879, all'età di 35 anni.

Uno de los momentos más relevantes fue cuando la aparición se identificó como la Inmaculada Concepción, una expresión desconocida para Bernadette, lo que reforzó la credibilidad del relato.

Entre los elementos más representativos de Lourdes se encuentra el manantial que brotó en la gruta tras una indicación recibida por la joven vidente.

Nuestra Señora de Lourdes nos recuerda que Dios sigue obrando en la historia a través de la Virgen María, invitándonos a la conversión, la confianza y la esperanza, especialmente en la enfermedad y el sufrimiento:



1️⃣ En 1858, la Virgen se apareció 18 veces a Santa Bernardita… pic.twitter.com/5cOEWMtfyP — ACI Prensa (@aciprensa) February 11, 2026

Desde entonces, el agua se convirtió en un signo espiritual para los creyentes. Miles de peregrinos la utilizan como parte de su oración, mientras que los reportes de sanaciones han sido analizados bajo estrictos criterios médicos y religiosos.

Solo un número reducido ha sido reconocido oficialmente como milagro. A medida que aumentaron las peregrinaciones, Lourdes fue desarrollando una infraestructura acorde a su crecimiento. Hoy cuenta con varios templos, espacios de oración y áreas destinadas a grandes celebraciones.

Cada vela encendida en Lourdes es una súplica por los enfermos del mundo.

En la tradicional Procesión de las Velas, a las puertas de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes y de la Jornada Mundial del Enfermo, miles de peregrinos se unen en oración ante la Virgen

Entre sus construcciones destacan las Basílicas históricas del siglo XIX, un templo subterráneo para grandes concentraciones y edificaciones modernas integradas al entorno natural. Este conjunto refleja la evolución del santuario a lo largo de más de 150 años.