Los Juegos Olímpicos de Invierno ha dado bastante temas de qué hablar en las redes sociales.

El último acontecimiento que se hizo viral fue el del atleta noruego Sturla Holm Laegreid, quien vivió uno de los días más importantes de su carrera, aunque marcado por una carga emocional inesperada.

Luego de subir al podio con la medalla de bronce en la prueba masculina, el deportista sorprendió al público al compartir una experiencia personal durante una transmisión en vivo.

Call me old fashioned but I don’t think telling the world you cheated on your girlfriend right after you win an Olympic medal is the best idea.



Norway’s biathlete Sturla Holm Laegreid is having quite the week#olympics2026#milanocortina2026

pic.twitter.com/bcI9zBHaoA — RGF (@rgfray1) February 10, 2026

En vez de enfocarse únicamente en su resultado, decidió hablar de una situación privada que lo ha acompañado durante los últimos meses.

Con lágrimas, Laegreid relató que atraviesa un conflicto sentimental tras haberle fallado a su pareja. Reconoció sentirse arrepentido y manifestó que su principal deseo es obtener su perdón.

“Hace seis meses conocí al amor de mi vida. La persona más hermosa y dulce del mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y la engañé”, señaló Laegreid.

Aunque ya había alcanzado el oro olímpico en la prueba por equipos en Beijing, esta presea en Italia representa su primer reconocimiento individual en unos Juegos Olímpicos.

''I hope there's a happy ending.''



Norwegian biathlete Sturla Holm Laegreid on his decision to confess on live TV to having cheated on his girlfriend just moments after winning bronze at the Winter Olympics. #Olympics #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/t8xorVSKZa — BBC Sport (@BBCSport) February 10, 2026

“Estoy seguro de que mucha gente ahora me ve de otra manera, pero solo tengo ojos para ella. No estoy muy seguro de qué intento decir con esto, pero el deporte ha quedado en segundo plano últimamente. Ojalá pudiera compartir esto con ella”, dijo.

La competencia fue liderada por Johan-Olav Botn, quien logró el oro con una actuación perfecta en el tiro. El francés Eric Perrot se quedó con la medalla de plata tras un error decisivo, mientras que Laegreid completó el podio.

Redes sociales Sturla Holm expresó posteriormente su preocupación por haber desviado la atención del logro de su compañero, reconociendo que tal vez no fue el momento adecuado para hablar.

