La temporada 2026 comienza a mover el tablero en el fútbol profesional colombiano y uno de los jugadores que podría cambiar de camiseta es Jader Valencia.

Valencia es actual integrante del Deportivo Independiente Medellín. Aunque el extremo mantiene contrato vigente hasta 2028, su continuidad en el equipo antioqueño no estaría garantizada.

Desde el entorno del club se evalúa la posibilidad de facilitar su salida temporal, al no figurar como prioridad en el proyecto deportivo. En medio de este escenario, Deportes Tolima surge como el equipo con mayor disposición para sumar al atacante.

🟤 El delantero Jader Valencia (26) en negociaciones con el Deportes Tolima @cdtolima pic.twitter.com/YHXTvGJjNe — Guillermo Arango (@guilloarango) February 10, 2026

Según información del periodista Guillermo Arango, ya existen acercamientos entre las partes para concretar una cesión.

Asimismo, la dirigencia del conjunto de Ibagué busca alternativas ofensivas tras sufrir contratiempos físicos en su plantilla, y ve en Valencia una opción con proyección inmediata.

Con 26 años, el futbolista se caracteriza por su velocidad, movilidad y capacidad para generar peligro desde el sector izquierdo. Anteriormente, otros clubes como Deportivo Cali y Santa Fe evaluaron su fichaje, pero Tolima habría tomado ventaja en la carrera.

Igualmente, el jugador continúa a la expectativa de definir su futuro deportivo. Las próximas semanas serán determinantes para conocer si cambiará de equipo de cara al nuevo campeonato.