Si a alguien dejó orgulloso el show de medio tiempo del Super Bowl fue a los latinos con la presentación de Bad Bunny en la que estuvo presente la región a través de distintos símbolos como que el espectáculo solo fuera en español o que el cantante puertorriqueño se refiriera a América no como país sino como el conjunto de todas las naciones que conforman el continente.

Y Colombia estuvo presente, esta vez no con Shakira sino con un cartagenero que hizo parte del grupo de bailarines que dieron vida, junto al artista de música urbana, al evento al que se sumaron varios artistas como Cardi B, la colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko, David Grutman, y la actuación sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin, quienes fueron sus únicos acompañantes vocales en los minutos de espectáculo.

Instagram @yai_ariza

Se trata de Yai Ariza un joven oriundo de la Ciudad Amurallada, criado más exactamente en el barrio Paraguay y que hoy toca el éxito siendo parte de grandes shows para celebridades de alto nivel en Estados Unidos como Beyonce, Lil Nas X, Katy Perry, Rihanna, Lisa y Doja Cat, entre otros.

Pero tal vez su logro más grande llegó el pasado 8 de febrero con el Super Bowl pues fue parte de la nómina de bailarines, además en un momento histórico: el puertorriqueño Bad Bunny es el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español.

Instagram @yai_ariza

“Quería pasar por aquí… Oh my god estaba llorando de nuevo, pero agradecerles a todos, de verdad, por los mensajes y todas las cosas. Estoy muy feliz, la verdad, estoy muy feliz de todo y le mando muchos besos”, aseguró el cartagenero este lunes a través de breve video colgado en sus historias de Instagram.

Para llegar hasta este punto, considera, no ha sido fácil no solo por la barrera de la distancia entre Colombia y Estados Unidos, que venció ya hace un tiempo, sino por la rigurosidad que se exige para ser parte de la nómina de bailarines de artistas de ese calibre.

“Siempre se hacen audiciones, pero es un proceso largo y se trata de entrenar mucho, siempre ser tú y ser una buena persona. Hubo disciplina y trabajo”, sostuvo en una entrevista que le concedió a W Radio en 2024.

La boda celebrada durante el Super Bowl fue real

El enlace matrimonial celebrado este domingo durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl fue una unión real, según confirmó el representante del artista a la revista Variety.

La pareja se casó en el escenario más visto de EE. UU. mientras a su vez formaba parte de la escenografía que presentó el ‘conejo malo’ durante el entretiempo.

