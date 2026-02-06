La reconocida actriz caleña Carolina Ramírez confirmó en las últimas horas que está embarazada a sus 42 años y que será madre por primera vez. Sus seguidores reaccionaron con profunda alegría.

Leer más: ¡Guacherna pasada por agua!: Ideam advierte nuevas lluvias por frente frío

La protagonista de ‘La Reina del Flow’ hizo el anuncio a través de sus redes sociales y se refirió a cómo se siente y los planes que tiene con su novio y el nuevo bebé que viene en camino.

La actriz, que reside en Playa del Carmen, México, junto a Martin, su pareja desde hace un par de años, había comentado semanas atrás a la revista Vea que tenía un gran deseo de ser madre, y ahora ese sueño se hizo realidad.

Ramírez publicó un emotivo texto donde revela su expectativa por la criatura y lo que significa para ella ser madre primeriza, pues ya tiene aproximadamente seis menes de embarazo y había decidido mantenerlo en reserva con su pareja.

“Querida comunidad, sé que he estado muy perdida por aquí y les pido perdón por la desconexión, pero es que andaba en otros planes... unos que me han cambiado la vida. Durante estos casi seis meses, Martín y yo decidimos guardar este milagro en silencio. Siempre dije que sería mamá cuando los astros se alinearan y finalmente se alinearon”, se lee al inicio del mensaje publicado por la actriz, asimismo, compartió imágenes donde se evidencia su vientre gestante.

Ver también: Colapso en el sistema de contratación del Icbf deja en el limbo el talento humano a contratar

El mensaje continúa: “A mis 42 años, la vida simplemente me recuerda que los tiempos son perfectos, que lo que ha de ser será y que solo hay que confiar, porque Dios es muy poderoso. Nuestro presente y nuestro mayor proyecto hoy suceden lejos de los sets, en esta selvita maya que me ha traído paz y mucha sanación”, dijo refiriéndose a su vida en la Península de Yucatán.

“Para nosotros, la familia siempre ha sido el valor más sagrado y nos emociona profundamente empezar la nuestra; nuestra vida se fortalece y se llena de un nuevo sentido, estamos felices”, añadió la protagonista de ‘La hija del mariachi’.

Le sugerimos: El tercer regreso de Junior a su vieja casa

De igual manera, la actriz dio a conocer que se siente preparada para el nuevo reto que llega a su vida. “Desde la madurez en la que me encuentro, me siento lista para lo que viene”.