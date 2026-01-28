Barranquilla despidió este martes a Ismael Escorcia Medina, reconocido creador del emblemático disfraz del Descabezado del Carnaval, en una ceremonia marcada por los recuerdos, el arte y el respeto por su legado cultural.

El sepelio se llevó a cabo a las 3:00 de la tarde en el cementerio Funerario Inversiones y Planes de Paz, con actos realizados en la sala Santo Tomás y posteriormente en la Capilla Rey Salomón.

Orlando Amador Aspecto del funeral de Ismael Escorcia, creador del disfraz El Descabezado del Carnaval.

Familiares, amigos cercanos y diversos personajes del Carnaval de Barranquilla se dieron cita para acompañar el último adiós al hacedor. Durante la ceremonia se le rindió un homenaje en el que se evocó su aporte al Carnaval de Barranquilla y su mirada crítica de la historia a través del disfraz, una creación que se convirtió en símbolo de memoria y resistencia.

“Mi padre Ismael Escorcia Medina nació el 17 de febrero de 1930 en Calamar, Bolívar. Su infancia transcurrió a orillas del río Magdalena, donde fue testigo de escenas que lo marcarían para siempre, cuerpos sin cabeza que bajaban con la corriente en medio de la violencia política del país. Proveniente de una familia liberal en un territorio dominado por conservadores, conoció desde muy temprano la persecución. Mi abuela, para salvarles la vida, huyó con mi padre y sus dos hermanos rumbo a Barranquilla, donde llegaron en condición de desplazados”, dijo su hijo Wilfrido Escorcia en medio del homenaje.

El 9 de abril de 1948 volvió a estremecer su vida. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y la ola de violencia que siguió reforzaron en él una promesa íntima: rendir tributo a Gaitán, a las víctimas de la violencia política y a los caídos en la masacre de las bananeras. Ese compromiso se transformó con los años en expresión cultural, y halló en el Carnaval un escenario para convertir el dolor en memoria colectiva.

Calle de honor

Al llegar al cementerio, se vieron disfraces y otros personajes del Carnaval de Barranquilla, con machetes de palo y cabezas de alusivas al disfraz colgando en sus manos, le hicieron una calle de honor al querido Ismael. Todos lo recordarán como un hombre que tenía un carácter fuerte, pero que a la vez, era correcto.

Orlando Amador Aspecto del funeral de Ismael Escorcia, creador del disfraz El Descabezado del Carnaval.

“Mi padre era un gran ser humano, tenía el carácter fuerte. No era perfecto, pero hizo cosas en toda su vida de las cuales estamos muy orgullosos. Le regaló a la cultura y al Carnaval un gran personaje que se convirtió en Patrimonio Histórico Cultural de la Humanidad, mencionó su hija Ledys Escorcia.

Así mismo, se cantaron algunas letanías dedicadas a él, la música no faltó para darle un poco de alegría al triste momento mientras el Rey Momo 2026, Adolfo Amaury, dijo que Ismael siempre será recordado por todos los barranquilleros y en el mundo entero.

“Ismael fue un gran hacedor de Carnaval de Barranquilla, hizo un personaje tan significativo que cuenta una historia, que sus hijos y familia sigue con este legado. Ellos tienen la responsabilidad de preservarlo”, afirmó.

¿Qué pasará con el legado?

Wilfrido Escorcia, dio algunos detalles de lo que sucederá de ahora en adelante con el personaje de El Descabezado, contó que no es casualidad que varias generaciones en su familia se hayan dado en la época de Carnaval, y que solo por esto, el mensaje estaba más que claro, seguir haciendo parte de la fiesta más gran de Colombia, haciendo honor a Ismael.

Orlando Amador Aspecto del funeral de Ismael Escorcia, creador del disfraz El Descabezado del Carnaval.

“A todos nos hicieron fechas de Carnaval, ya tenemos un compromiso con Carnaval S.A.S, y es que tenemos que cumplir con todos los compromisos que tenía planeados antes de la partida de mi padre, vamos a seguir firmes con esto, porque eso es lo que él hubiese querido. Mi padre nació y murió metido de cabeza en el Carnaval, entonces el martes se le hará un homenaje, aunque no sabemos muy bien cómo será”.

Con su partida, Barranquilla despide a un creador cuya obra trascendió el disfraz para convertirse en relato vivo de la historia. Su legado seguirá caminando por las calles del Carnaval, despertando sentimientos encontrados entre quienes conocieron su historia.