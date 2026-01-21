Salwa Maloof Habib fue elegida oficialmente como la Mujer Cafam Atlántico y representará al departamento en la edición número 37 del Premio Nacional Cafam a la Mujer, una de las distinciones más prestigiosas de Colombia, que desde hace casi cuatro décadas reconoce a mujeres cuya labor social ha generado transformaciones profundas y sostenibles en sus territorios.

El anuncio fue realizado por el director de Combarranquilla, Ernesto Herrera, destacando el liderazgo, la coherencia y el impacto social de Salwa Maloof Habib, de 24 años de edad, profesional en Relaciones Internacionales con formación en negociación estratégica ante las Naciones Unidas, y una trayectoria marcada por el servicio, la innovación social y el compromiso con las poblaciones más vulnerables.

El Premio Cafam a la Mujer no solo exalta historias de éxito individual, sino que visibiliza proyectos de alto impacto social que se convierten en referentes nacionales. En este contexto, la candidatura de Salwa Maloof Habib representa una propuesta sólida que articula salud, infancia, filantropía y movilización ciudadana, con resultados medibles y sostenidos en el tiempo.

Desde 2022, Maloof Habib se desempeña como Directora General de la Clínica Misericordia Internacional, donde ha impulsado un modelo de atención centrado en la dignidad humana, la humanización del servicio y la inclusión social, fortaleciendo el acceso a servicios de salud especializados para poblaciones vulnerables.

Sin embargo, su vocación social se consolidó desde mucho antes. En 2016 fundó la Fundación Fulamic, una organización que nació con el propósito de acompañar integralmente a niños, niñas y familias en condiciones de vulnerabilidad, especialmente aquellos que enfrentan enfermedades de alto costo.

Bajo su liderazgo, Fulamic se ha convertido en un referente regional de acción social estructurada y sostenible.

Cortesía El anuncio fue realizado por el director de Combarranquilla, Ernesto Herrera.

A través de programas como “Soy Yo, Somos Todos”, orientados al fortalecimiento emocional, la resiliencia y el desarrollo integral de niños y jóvenes, la fundación ha impactado de manera directa a más de 4.000 beneficiarios. Además de beneficiar con su iniciativa Banco de Pañales a madres gestantes y lactantes con la entrega de más de 30.000 unidades.

Uno de los proyectos más emblemáticos de esta trayectoria es Fularun, la carrera deportiva con sentido social que año tras año moviliza a miles de ciudadanos, empresas e instituciones alrededor de una causa común: financiar tratamientos médicos complejos para niños en condición de vulnerabilidad. Este evento ha logrado posicionar al Atlántico como un referente nacional de filantropía, solidaridad y participación ciudadana, integrando deporte, salud y responsabilidad social.

Cortesía Salwa Maloof Habib, Mujer Cafam Atlántico 2026.

El liderazgo de Salwa Maloof Habib ha sido reconocido recientemente con distinciones como la Orden de Barlovento en el Grado de Gran Caballero, otorgada por la Asamblea Departamental del Atlántico, y la Medalla Barrancas de San Nicolás, concedida por el Concejo Distrital de Barranquilla. A ello se suma su perfil internacional, que incluye su labor como Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF en Egipto, aportando una visión global a la solución de problemáticas locales.

La gala nacional del Premio Cafam a la Mujer, donde se elegirá a la ganadora entre las representantes de todos los departamentos del país, se realizará el jueves 5 de marzo de 2026 en el Teatro Cafam de Bogotá, consolidando este escenario como uno de los más importantes para el reconocimiento del liderazgo femenino y la transformación social en Colombia.