Se conmemora una década de la muerte de David Bowie, uno de los artistas más influyentes, polifacéticos y arriesgados del siglo XX. El británico, fallecido el 10 de enero de 2016 a los 69 años, dejó una huella enorme en la música, la estética, la moda, la cultura pop y la manera misma de entender la identidad artística. Por algo fue llamado ‘El Camaleón’, porque Bowie hizo del cambio una filosofía y del riesgo una forma de vida.

Nacido como David Robert Jones en Brixton, un popular barrio del sur de Londres, mostró desde muy pequeño inclinaciones artísticas que no pasaron desapercibidas para sus maestros. A los 10 años ya cantaba y bailaba, fascinado por la música norteamericana que llegaba al Reino Unido en plena ebullición cultural de la posguerra.

Con apenas 15 años formó su primera banda, The Konrads, el inicio de una carrera inquieta que lo llevaría a integrar o liderar al menos cinco grupos más. Siempre en movimiento, Bowie parecía huir de cualquier zona de confort, buscando nuevos giros de guion tanto musicales como estéticos.

EFE Su energía en escena fue algo que siempre lo caracterizó.

A lo largo de su trayectoria dejó un cancionero que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Sin embargo, pocas canciones lo definen tan bien como Changes (1971), incluida en el álbum Hunky Dory. “Cambios… voltea y encara lo extraño. No quiero ser más rico, lo que quiero es ser un hombre diferente”, cantaba entonces un Bowie de larga melena rubia, una de las tantas imágenes con las que disfrazó y reveló su identidad.

Se cuenta que Bowie podía pasar más tiempo en el camerino, maquillándose antes de un concierto, que sobre el escenario cantando. Su imagen fue siempre una obsesión, una extensión más de su discurso artístico.

Todo un referente

No hubo artista contemporáneo a Bowie que no quisiera compartir escenario o estudio con él. Mick Jagger, John Lennon, Tina Turner, Bing Crosby, Lou Reed, Cher, Iggy Pop y Freddie Mercury son solo algunos de los nombres que protagonizaron con Bowie dúos inolvidables. La diversidad de estos artistas da cuenta de su extraordinaria capacidad de adaptación, sin que ello implicara traicionar una esencia propia.

Para profundizar en ese legado, EL HERALDO consultó a DJ y expertos musicales que analizan la importancia de Bowie y algunos momentos clave de su carrera.

Owi DJ destaca su carácter integral como artista: “David Bowie no solo fue productor y cantautor, también tocaba instrumentos y, como dato curioso se consideraba diseñador. Era un tremendo músico, con una voz impresionante y un registro muy único dentro de la música anglo. Nació en el sur de Londres y logró su primer gran éxito en Estados Unidos con Fame, canción que escribió junto a John Lennon”.

Agrega que también colaboró con Queen en Under Pressure, que fue número uno en ventas.

“En 2004, Rolling Stone lo posicionó entre los 100 artistas más importantes de todos los tiempos. Además, fue uno de los pocos artistas blancos en participar en Soul Train, un programa icónico de la televisión estadounidense enfocado en el público afroamericano. Bowie fue pionero del glam rock, un estilo abstracto y transformador que influyó en artistas como Lady Gaga o Boy George”.

Rock y ciencia ficción

Por su parte, el periodista musical Juan Carlos Garay, considera que el gran aporte de David Bowie, radica en que “fue una persona que supo unir el rock y la ciencia ficción. La primera vez que conocimos a Bowie por ingreso a las listas de popularidad fue con Space Oddity, una canción que habla de las dificultades que tiene un astronauta para comunicarse con la Tierra y en general siempre le gustó mucho hablar de Marte, de astronáutica. Fue esa persona que ligó el rock con la ciencia ficción”.

La extravagancia

En su diálogo con EL HERALDO Jaime Monsalve, jefe musical de la Radio Nacional de Colombia, resaltó que: “Fue un tipo que se atrevió a enfrentarse a un público rockero que puede ser machista, agresivo, lo que uno quiera, y con la propuesta del Glam se convirtió en referente para una cantidad de grupos como T.Rex, la misma Tin Machine de la cual él hizo parte”.

Monsalve agregó que Bowie es pionero en esos atavíos extravagante y también un poco de mover las fronteras del rock hacia lo espacial. “También tenemos que recordarlo como escritor, como actor en películas como El ansia, esa película de vampiros donde además actúa como 20 minutos, porque se muere muy temprano en la película, y también su participación en el elenco de Furyo, una película japonesa publicada a inicios de los ochenta”.

Diez años después de su partida, David Bowie sigue siendo una presencia viva. Un artista que enseñó que cambiar no es renunciar, sino avanzar. Ese astronauta, ese humano cósmico, sigue orbitando en la cultura contemporánea. Y hoy, más que nunca, se le extraña.