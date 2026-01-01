El 31 de diciembre de 2025 algunas personas no solo esperaban la llegada del año nuevo sino que también estaban ansiosos de ver el capítulo final de la quinta temporada de ‘Stranger Things’, en Netflix.

Como siempre se dice, si no se la ha visto, esta nota no es para usted en estos momentos. ¡Alerta para spoiler! Pero si usted ya se vio este capítulo y desea una ayuda extra para entenderlo, aquí se lo explicamos.

El cierre de la quinta y última temporada de Stranger Things sorprendió a los fanáticos con un final cargado de emoción, simbolismo y misterio. La serie creada por los hermanos Duffer no solo resolvió la batalla contra el Mundo del Revés, sino que también dejó espacio para la reflexión y la interpretación.

La historia se despide de Hawkins con tres puntos clave que ayudan a entender el verdadero significado del final que el destino de Once, la identidad del mal que amenazaba al pueblo y el mensaje de cierre para las nuevas generaciones.

¿Once murió o sigue con vida?

Uno de los momentos más impactantes del final es la desaparición de Once. Durante la batalla final, ella decide quedarse en el Mundo del Revés para cerrar definitivamente el portal y evitar que el mal vuelva a cruzar al mundo real. A primera vista, todo indica que se trata de un sacrificio definitivo.

Sin embargo, el epílogo deja abierta otra posibilidad. En una escena ambientada meses después, Mike relata una historia que sugiere que Once pudo haber fingido su muerte con ayuda de poderes de ilusión. Esta teoría apunta a que Once logró escapar del control del gobierno y empezar una vida tranquila, lejos de la persecución que marcó su infancia.

El verdadero villano no era Vecna

Aunque Vecna fue presentado como el gran enemigo durante varias temporadas, el final revela que él no era la máxima amenaza. La serie confirma que el Azotamentes es la entidad más antigua y poderosa del Mundo del Revés.

Vecna habría sido solo un intermediario, un ser humano corrompido que sirvió como conexión entre ambas dimensiones. Al ser derrotado, el Azotamentes pierde su acceso al mundo humano, permitiendo que Hawkins recupere el equilibrio.

COURTESY OF NETFLIX/Courtesy of Netflix/Netflix © 2025 STRANGER THINGS: SEASON 5

La última escena de la serie muestra a un nuevo grupo de niños jugando Dungeons & Dragons, en un claro guiño al inicio de la historia. Este momento simboliza que, aunque la aventura de los protagonistas llegó a su fin, el espíritu de curiosidad y valentía continúa.

Stranger Things se despide mostrando que Hawkins ha sanado, mientras sus héroes dejan atrás la infancia para avanzar hacia una nueva etapa de sus vidas.