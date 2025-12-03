Barranquilla no baja el ritmo, y este miércoles le abrió paso al sabor del Carnaval de la 44. La organización presentó oficialmente su agenda festiva e hizo entrega del decreto a su monarquía desde la Fábrica de Cultura.

Lea La millonaria subasta por el ‘Huevo de Invierno’, una de las piezas más complejas y difíciles del joyero Fabergé

Luego de una muestra de baile liderada por la comparsa ‘Imperio’, el director del Carnaval de la 44, Édgar Blanco fue el encargado de dar a conocer los eventos que pondrán a gozar a los bordilleros para el 2026.

La agenda iniciará el 25 de enero en Alameda del Río, un sector con más de 100.000 habitantes que recibirá su primer gran desfile infantil liderado por los reyecitos Ashley Gómez y Germán Palomino. Un logro trabajado durante meses con la Junta de Acción Comunal, buscando un recorrido que no afecte la movilidad.

“No vamos a tapar entradas ni salidas. El espectáculo se concentrará en el corazón del barrio, con capacidad para recibir entre 30.000 y 40.000 personas. Esta será una de las grandes innovaciones del próximo año y mantendrá un sello distintivo con música en vivo de principio a fin”.

Aquí ‘Estado de fuga 1986’, la mirada de Netflix a la matanza en restaurante Pozzetto

Una coronación que busca romper récords

El 31 de enero llegará el turno de la coronación en la explanada de Puerta de Oro, un escenario más amplio después de que la Plaza de la Paz quedara pequeña en ediciones anteriores. Allí estarán la reina Sharon Hurtado, el Rey Momo Luis Mauricio Aragón y los reyes infantiles, Ashley Gómez y Germán Palomino, en un show que promete superar más de 1.200 artistas en escena.

“Habrá dos artistas internacionales aún por anunciar, acompañados de champeta, salsa, vallenato y folclor tradicional”.

Banderas, vara santa y raíces vivas

El 7 de febrero, la Plaza de San Nicolás se transformará en escenario ceremonial con la izada de banderas colectivas y la vara santa, una tradición del Caribe en la que una vara engrasada y coronada con un premio desafía a los más osados a trepar mientras una cumbiamba marca el ritmo. “Queremos que la gente viva la tradición, no que se la cuenten”, dijo el director.

Además María La Baja vibrará con el XXXII Festival Nacional del Bullerengue

Batalla de flores con mariposas amarillas

En el marco del natalicio de Gabriel García Márquez, la Batalla de Flores de la 44 adoptará un tema mágico: Macondo. Carrozas con mariposas amarillas, personajes de Cien años de soledad y escenas del universo garciamarquiano se tomarán la carrera 44 en un homenaje que mezclará literatura, memoria y fiesta.

El domingo llegarán los 6 kilómetros de tradición de la Gran Parada Carlos Franco, recorriendo el Parque Olaya, la iglesia San Felipe y la calle 21.

Y el martes, la tradicional Conquista del Carnaval, que este año cumplirá 47 años, adoptará un nuevo nombre: Conquista del Carnaval Bernardo Guzmán Medina, en memoria del fundador de la Asociación de Grupos Folclóricos del Atlántico y director de la histórica cumbiamba El Gallo Giro. Sus hijas, presentes en el evento, recibieron el homenaje entre aplausos y emoción.

También Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en la canción ‘Muérdeme’

Keyla Ospino Vargas/El Heraldo

Entrega de decreto

Los reyes Sharon Hurtado Esquiaqui y Luis Mauricio Aragón junto con el semillero liderado por Ashley Gómez y Germán Palomino recibieron el decreto que los acredita como soberanos del 2026 en manos del secretario de Cultura, Juan Carlos Ospino.

La soberana hizo una pausa en medio de los aplausos para mirar atrás y reconocer el camino recorrido.

“Para mí es un honor estar aquí, frente a ustedes, recibiendo mi decreto y viendo el lanzamiento de las nuevas fechas de mi carnaval”, dijo con una sonrisa que se le escapaba entre nervios y orgullo. Recordó aquel día de su presentación oficial, cuando muchos la vieron por primera vez. “Si les soy sincera, creo que hoy no soy ni un 5% de la niña que se paró ese día”, confesó. En su voz había una mezcla de nostalgia y satisfacción. Lo que ha vivido la transformó: “Todo lo que he crecido, todo lo que he madurado, todo lo que he visto me hace la mujer que soy hoy”.

Lea Barrio Abajo rinde homenaje a las ruedas de cumbia con la ruta Faroles y Luceros 2025

Un solo Carnaval

En medio de su intervención, el secretario de Cultura Juan Carlos Ospino, envió un mensaje a comunicadores y equipos de trabajo. Advirtió que el mensaje del alcalde es trabajar por un solo carnaval, sin peleas ni provocaciones en redes.

“No queremos guachafitas. Si encontramos un comunicador usando su oficio para sembrar división, será retirado de inmediato”.

Y aclaró que no se trata de censura, sino de responsabilidad con una tradición que es patrimonio de todos.

Aquí Manuel, restaurante de Barranquilla, nuevamente figura en los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025

“Los reyes deben dar ejemplo de convivencia y cordura”, insistió, recordando que el Carnaval es una fiesta popular, alegre, pero también respetuosa. Una fiesta que honra la vida, e incluso, desde sus alegorías. El carnavalero celebra hasta un velorio, pero celebra desde la convivencia”.

El secretario anunció, además, que el próximo martes se presentará la agenda única del Carnaval de Barranquilla, un documento conjunto donde estarán todas las programaciones de cada carnaval que se vive en la ciudad.

Será firmada por el alcalde Alejandro Char en la Fábrica de Cultura, en un acto que busca demostrarle al país y al mundo que Barranquilla es capital de la industria creativa, pero también de la concordia

Además Spotify Wrapped 2025 ya está disponible: Así puede ver el resumen de su año musical