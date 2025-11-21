El mundo entero tiene puestos los ojos en Tailandia, donde esta noche se elegirá a la nueva Miss Universo 2025. Más de 120 mujeres compiten por la corona en una de las ediciones más esperadas del certamen, que no solo entrega un título de prestigio, sino también una serie de premios que convierten a la ganadora en una figura global.

Tras un mes de actividades, desfiles y entrevistas, el Impact Arena será testigo del momento en que la organización anuncie a la sucesora de Victoria Kjær Theilvig. Y aunque la corona es el símbolo más visible, lo que recibe la nueva reina va mucho más allá.

La Organización Miss Universo no publica cifras oficiales, pero se sabe que la nueva soberana recibirá 250.000 dólares en efectivo para atender sus compromisos durante el año. A esto se suma un paquete de beneficios que incluye:

Un salario mensual de 50.000 dólares , para su vida diaria y giras internacionales.

, para su vida diaria y giras internacionales. Una residencia de lujo en Manhattan , completamente equipada y con todos los gastos pagados.

, completamente equipada y con todos los gastos pagados. Equipo profesional permanente , con asesores de moda, imagen, bienestar y nutrición.

, con asesores de moda, imagen, bienestar y nutrición. Joyas exclusivas y vestuario de alta costura , diseñados para sus apariciones públicas.

, diseñados para sus apariciones públicas. Contratos con marcas reconocidas, que pueden convertirse en su plataforma profesional tras el reinado.

La corona que llevará sobre su cabeza también hace parte del premio: está elaborada con diamantes y materiales de alto valor, y podría superar los 5 millones de dólares, convirtiéndose en una de las piezas más costosas en la historia del concurso.

Pero más allá del lujo, Miss Universo entrega poder simbólico. La ganadora se convierte en embajadora internacional, participa en causas sociales y representa valores de liderazgo, diversidad y empoderamiento en distintos escenarios.

Este año, la colombiana Vanessa Pulgarín llega al certamen con una preparación destacada. Fue virreina nacional en 2017, compitió en Miss International en Tokio y ha consolidado una carrera como modelo y empresaria en el sector saludable y deportivo. Su disciplina, experiencia en pasarelas y perfil multifacético la han impulsado como una de las favoritas a la corona.