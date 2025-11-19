El Santo del día es una tradición que recopila la memoria de quienes formaron parte de la historia, figuras que con su ejemplo le marcan el camino espiritual de los creyentes.

Este miércoles 19, la Iglesia recuerda a Santa Matilde de Hackeborn, una de las grandes místicas del siglo XIII, y a San Abdías, profeta menor del Antiguo Testamento.

#SantoDelDía (19 de noviembre)



Santa Matilde de Hackeborn (1241–1299)

Monja cisterciense del monasterio de Helfta, en Sajonia (Alemania).

Fue una gran mística y maestra espiritual, conocida como el "Ruiseñor de Dios" por su talento musical y su devoción.

¿Quién fue Santa Matilde de Hackeborn?

Considerada una de las figuras más destacadas del monasterio de Helfta, Santa Matilde vivió en el siglo XIII y fue hermana de Santa Gertrudis la Grande, quien recopiló muchas de sus experiencias espirituales en el Libro de la gracia especial.

Esta obra revela las gracias místicas que Matilde recibió desde niña y que, según Gertrudis, fueron narradas “para gloria de Dios y utilidad del prójimo”.

Matilde nació entre 1241 y 1242 en el castillo de Helfta, en una familia noble. Su vocación surgió a los siete años, cuando visitó a su hermana en un monasterio y quedó profundamente atraída por la vida religiosa. Ingresó como educanda y, más tarde, profesó como monja en el convento de Helfta.

Se destacó por su humildad, docilidad, profunda vida de oración y su especial conexión espiritual con la Virgen y los santos. Tenía grandes talentos humanos y espirituales, además de una voz extraordinariamente dulce, lo que la convirtió en un pilar del monasterio.

Santa Matilde fue mujer de exquisita doctrina y humildad, ilustrada con don celeste de contemplación mística, que la iluminó a componer numerosas oraciones. Maestra de fiel doctrina y gran humildad, consejera, consoladora, guía en discernimiento.

Santa Matilde fue iluminada con dones místicos que la impulsaron a componer numerosas plegarias y enseñanzas espirituales. Fue guía, consejera y acompañante de muchas religiosas, transmitiendo siempre un mensaje de humildad y amor.

Durante su vida soportó intensos sufrimientos físicos y espirituales, ofreciendo todo por la conversión de los pecadores. Su existencia estuvo profundamente marcada por la contemplación y la unión con Cristo sufriente. Murió a los 58 años, dejando un legado espiritual que continúa inspirando a la Iglesia.

¿Quién fue San Abdías?

San Abdías es el cuarto de los llamados profetas menores del Antiguo Testamento. Vivió poco después de la caída de Jerusalén, en el año 587 a. C., y su libro, el más breve de la Biblia, anuncia el regreso victorioso del pueblo desterrado.

San Abdías, profeta



Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas.



¿Talentos? ...



NOVIEMBRE dedicado a las



ALMAS del PURGATIRIO



San Abdías, profeta

Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas.

NOVIEMBRE dedicado a las

ALMAS del PURGATORIO

Año Santo 2025

Asimismo, denunció la soberbia del pueblo de Edom, enemigo de Israel, y anunció su castigo. Abdías es considerado por la tradición como un mensajero de esperanza y como heraldo del triunfo del futuro Mesías.

Día de otros santos y beatos