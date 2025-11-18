Barranquilla ya conoce a los líderes que llevarán la bandera del civismo durante el Carnaval 2026. La Asociación Movimiento Cívico “Todos por Barranquilla” anunció oficialmente a sus nuevos reyes cívicos, quienes recibirán sus bandas y resoluciones de nombramiento en una ceremonia programada para el viernes 21 de noviembre en el Centro Cultural Comfamiliar a las 3 de la tarde.

Los Reyes Cívicos Adultos serán Valerie Johana Durán Pertuz y Kevin José Camacho Solano, quienes asumirán el compromiso de promover actividades que fortalezcan el sentido ciudadano y la participación comunitaria. Junto a ellos, los Reyes Cívicos Infantiles, Paula Andrea Barbosa Becerra y Dylan Blanco Vásquez, representarán a los más pequeños en iniciativas enfocadas en cultura, pertenencia y cuidado del entorno.

A este grupo se suma Melissa Bolívar Barros, elegida como Señora Carnaval Cívico 2026, así como Lyliana Sánchez, quien será distinguida como Señora Barranquilla Cívica 2026. Esta última trabajará de la mano de los reyes en proyectos culturales y sociales que buscan impactar de manera directa a distintos sectores de la ciudad.

El evento contará además con una invitada de honor: Michelle Char Fernández, Reina del Carnaval de Barranquilla 2026, quien recibirá un homenaje especial durante la jornada.

La Asociación Movimiento Cívico destacó que esta imposición de bandas será más que un acto protocolario: una vitrina para reafirmar el valor del civismo en la fiesta más importante de Barranquilla, y una oportunidad para reconocer a quienes, desde distintos roles, aportan al fortalecimiento cultural y comunitario de la ciudad.