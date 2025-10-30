El Museo del Carnaval se suma al Giro de Rigo, la iniciativa deportiva que se realizará en diferentes partes del Atlántico para invitar a vivir la cultura, los paisajes y la tradición del departamento.

La joya arquitectónica de Barrio Abajo hará parte de esta actividad con una programación especial desde el viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, donde los visitantes podrán disfrutar de recorridos guiados por las salas del museo, para conocer la historia y los personajes más representativos de la fiesta y finalizará con el Museo Vivo, que llenará de música, danza y color cada jornada.

Los horarios de las actividades serán: viernes 31 de octubre, a las 2:00 p.m. con la presentación de las Marimondas de Barrio Abajo y la Cumbiamba de Barrio Abajo; a las 4:00 p.m., se presentarán las Negritas Puloy de Montecristo y las Marimondas de Montecristo. El sábado, 1 de noviembre, se presentarán a las 10:00 a.m., las Marimondas de Barrio Abajo y la Cumbiamba El Cañonazo, a las 12:00 m, el Cipote Garabato y la Cumbiamba el Gallo Giro, a las 2:00 p.m., Negritas Puloy de Montecristo y el Congo Grande de Barranquilla y finalizará con la comparsa de fantasía Son Calimba y el grupo de Mapalé Fuerza Negra. La programación concluirá el domingo 2 de noviembre, a las 10:00 a.m., con la presentación de las Negritas Puloy de Montecristo y Cumbia de Barrio Abajo y a las 12:00 m. Las Marimondas de Barrio Abajo y Cipote Garabato.

Las entradas podrán adquirirse en la página web: Tuboleta.com., o en el enlace: https://tuboleta.com/es/eventos/museo-del-carnaval.

Con esta programación, el Museo del Carnaval celebra la llegada del Giro de Rigo a Barranquilla, conectando el deporte y la cultura en un mismo escenario para exaltar la alegría, el talento y la identidad del Caribe colombiano.