El esperado regreso del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, celebrado este miércoles 15 de octubre en Nueva York, tenía todas las luces puestas en los ángeles y las supermodelos, pero la artista paisa Karol G también fue protagonista convirtiéndose en la “ángel latina” más poderosa del evento.

Con un vestido rojo transparente y alas del mismo color, la cantante colombiana deslumbró en la pasarela. Su look, combinó el sello irreverente de ‘la Bichota’ con la elegancia de la alta costura, logrando una mezcla entre sensualidad, poder y orgullo latino.

KAROL G DANDO PRESENCIA LATINA EN LOS VICTORIA SECRET pic.twitter.com/NKdVIsemKs — fer🐈‍⬛ (@jnklisawifes) October 16, 2025

El momento cumbre llegó cuando Karol G arribó al escenario para interpretar su éxito ‘Ivonny Bonita’, acompañando a las modelos en una pasarela que celebró la confianza y el empoderamiento femenino.

La temperatura subió con ‘Latina Foreva’, un tema que llenó el lugar de color, ritmo y orgullo por las raíces hispanas.

El público se emocionó cuando la artista apareció con alas rojas, rindiendo homenaje a los icónicos “ángeles” del show.

karol g cantando latina foreva en un evento de puro gringo LO ICONICA pic.twitter.com/Kaw0Ybl2MO — tps (@tpsmami) October 15, 2025

Este regreso del Victoria’s Secret Fashion Show, en su segundo año tras la pausa de varios años, reunió un cartel musical compuesto solo por mujeres, entre ellas Missy Elliott, Madison Beer y el grupo surcoreano TWICE.

Con accesorios brillantes, maquillaje de tonos intensos y una gran presencia en el escenario, la Bichota convirtió la pasarela en un escenario de poder femenino.