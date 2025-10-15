Momentos de pánico vivieron los asistentes a una pelea de gallos en Perú. Un falleció luego de que su propio gallo, preparado para pelear en la arena, lo atacara en una pierna. El hecho quedó registrado en video y fue difundido en redes sociales, causando conmoción entre los usuarios.

La víctima fue identificada por las autoridades como Jorge Luis Castillo Corzo, de 55 años, un destacado criador de gallos de pelea.

El incidente ocurrió en la noche del domingo 12 de octubre en el sector de Las Delicias, en el distrito de Paramonga, provincia de Barranca.

#15Oct 🇵🇪 Perú: Hombre muere tras ser herido por un gallo durante pelea en Las Delicias pic.twitter.com/xHmpjrwPaH — QueTripaInforma (@QueTripaInforma) October 15, 2025

Según los testigos del evento, que se estaba desarrollando en un ámbito privado, el fallecido se encontraba dentro de la jaula donde los gallos eran preparados para el enfrentamiento, de un momento a otro uno de ellos, que ya estaba equipado con cuchillas metálicas en sus espolones, saltó hacia su dueño.

En ese momento, el gallo le propinó una herida profunda en la zona de la entrepierna, afectando una arteria principal y desatando una grave hemorragia.

Ante lo sucedido, los asistentes intentaron socorrer a Jorge Luis y lo llevaron al Centro de Salud 7 de Junio. Sin embargo, los médicos no pudieron contener la pérdida de sangre y confirmaron su deceso minutos después.

El video que documenta el momento exacto del ataque muestra el instante en que el gallo se abalanza sobre Castillo, provocando el caos entre los presentes.

Las autoridades iniciaron una investigación para establecer las circunstancias que rodearon este caso. También buscan establecer si el establecimiento cumplía con las normas establecidas para este tipo de eventos o si hubo irregularidades que contribuyeron al desenlace fatal.