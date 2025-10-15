Como de película. Una joven fue rescatada por un guardia de seguridad cuando se dispuso a cruzar las vías con audífonos y no vio que venía un tranvía, en Kayseri, Turquía.

Petro anuncia que no asistirá a la Cumbre de las Américas de República Dominicana: “El diálogo no comienza con exclusiones”

Hombre fingió ser ciego durante 50 años en Italia y recibió más de 200.000 euros del gobierno

Una persona muerta y al menos otras 30 heridas dejó explosión de carro-bomba en Ecuador

Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad y los videos se hicieron virales en las redes sociales.

En la escena se ve a la joven estar distraída con el celular y escuchando música con los audífonos cuando sube la mirada al otro extremo y ve el bus que le sirve.

X @jorgereportero1 La joven ve el tranvía pero no escucha el otro que viene por el carril contrario

Sin embargo, la mujer no contaba que del otro lado de la vía venía otro tranvía. Cerca estaban dos guardias de seguridad y uno de ellos se percató que la mujer iba a pasar y la empujó hacia atrás.

Trump condiciona la ayuda a Argentina a una victoria de Milei en las legislativas

La mujer, el guardia, el conductor y los presentes quedaron atónitos por la escena, pues segundos más y pudo haber sido una tragedia.

X @jorgereportero1 El guardia salvó a una mujer de ser atropellada en Turquía

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a estar atentos en este tipo de lugares y no utilizar los audífonos al cruzar una vía.