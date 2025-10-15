Como de película. Una joven fue rescatada por un guardia de seguridad cuando se dispuso a cruzar las vías con audífonos y no vio que venía un tranvía, en Kayseri, Turquía.
Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad y los videos se hicieron virales en las redes sociales.
En la escena se ve a la joven estar distraída con el celular y escuchando música con los audífonos cuando sube la mirada al otro extremo y ve el bus que le sirve.
Sin embargo, la mujer no contaba que del otro lado de la vía venía otro tranvía. Cerca estaban dos guardias de seguridad y uno de ellos se percató que la mujer iba a pasar y la empujó hacia atrás.
La mujer, el guardia, el conductor y los presentes quedaron atónitos por la escena, pues segundos más y pudo haber sido una tragedia.
Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a estar atentos en este tipo de lugares y no utilizar los audífonos al cruzar una vía.