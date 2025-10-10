El Carnaval de la 44 continúa traspasando fronteras, esta vez con la participación de sus Reyes Infantiles 2026, Ashley Sofía Gómez Vásquez y Germán Javier Palomino Montes, en el tradicional Desfile de la Hispanidad en Nueva York, uno de los eventos culturales más importantes de la comunidad latina en los Estados Unidos.

En la visita a la Gran Manzana, los pequeños reyes no solo representan al Carnaval de los Niños de la 44, sino que también encarnan el papel de guardianes de la tradición.

La llegada de la Capital del Mundo, coincide con el lanzamiento de su estrategia “Operación Bordillo”, una iniciativa donde la alegría, la cultura y la tradición se viven como misiones llenas de color, aprendizaje y emoción.

Cada misión que emprenden es una oportunidad para mantener viva la herencia cultural, inspirar a otros niños y demostrar que el Carnaval no solo se hereda, se vive, se siente y se comparte.

Dentro de esta mágica travesía, destaca una muy especial: la Misión New York, en la que Ashley y Germán llevarán la esencia del bordillo y la fuerza del Carnaval de la 44 a territorio estadounidense.

Su participación en el Desfile de la Hispanidad por la Quinta Avenida será una oportunidad para mostrarle al mundo nuestras danzas, nuestros colores y esa alegría que define a Barranquilla y a su gente.

En su agenda, Ashley y Germán tendrán una visita al consulado de Colombia en Nueva York, también recorrerán la Guacherna en Times Square.