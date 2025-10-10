El 15 de octubre, a las 4:30 p. m., en el mágico escenario de Puerto Mocho, se dará apertura oficial al 14° Congreso Latinoamericano IXEL MODA, en el marco de Barranquilla es Moda.

La jornada inaugural recibirá a los invitados nacionales e internacionales con un cóctel de bienvenida que tendrá como gran protagonista la puesta en escena “Alas del Mar”, creación de la diseñadora barranquillera Carmen Belissa.

“La apertura del Congreso IXEL MODA promete ser un homenaje al arte, la identidad y la innovación creativa latinoamericana. Con “Alas del Mar”, Erika Rohenes, presidenta de Ixel Moda, invita a los asistentes a dejarse envolver por la brisa, el color y la emoción de un Caribe que inspira y transforma”.

Conectada a través del Tren de Las Flores, la playa urbana de Puerto Mocho se ha convertido en la nueva joya turística de Barranquilla; a sólo unos minutos de la ciénaga, frente al Mar Caribe y junto a la desembocadura del Río Magdalena.

Inspirada en la libertad, la valentía y el amor, esta propuesta simboliza el encuentro entre el Río Magdalena y el Mar Caribe, una metáfora del abrazo entre lo terrenal y lo infinito, entre la raíz y el vuelo. Con siluetas fluidas, tonos luminosos y figuras aladas, “Alas del Mar” rinde homenaje a la mujer actual: libre, segura y brillante, que honra cada paso con autenticidad.

“Esta es una fusión entre performance y puesta en escena. Van de la mano porque en cada movimiento, en la música, en el atardecer y en el mar, está mi esencia.

Es mi forma de mostrar de dónde vengo y lo que me mueve las fibras”, expresa Carmen Belissa, quien regresa a su tierra después de tres décadas para reencontrarse con sus raíces y presentar esta propuesta como un punto de inflexión en su vida personal y creativa.

El público podrá disfrutar de un performance que combina arte, moda y emoción: modelos que caminan al ritmo del viento caribeño, telas que evocan las olas y estampados inspirados en las mariposas y gaviotas del litoral.

Cada prenda, desde vestidos de baño hasta kimonos y piezas “luxury resort”, encarna el universo veraniego que ha caracterizado a la diseñadora durante más de dos décadas.

“Alas del Mar marca un antes y un después en mi carrera. Es una recopilación profundamente personal, porque vuelve a mi origen, a mi Barranquilla, y refleja esa evolución que me llena de gratitud”, afirma Belissa, quien además revela que esta cápsula hace parte de su próxima colección Primavera–Verano 2026.