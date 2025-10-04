El mundo del espectáculo mexicano despidió a uno de sus rostros más recordados de la televisión de los noventa. El actor Gustavo Cosaín, conocido por su participación en telenovelas como Simplemente María y El abuelo y yo, falleció tras una larga lucha contra el cáncer.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó la noticia a través de un comunicado difundido la tarde de este viernes 3 de octubre, en el que expresó su pesar y envió un mensaje de condolencia a familiares y amigos del intérprete.

“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”, escribió la institución.

Gustavo Cosaín compartió pantalla con figuras como Victoria Ruffo y Gael García Bernal, participando en producciones emblemáticas como Simplemente María, El abuelo y yo, La Culpa y Ni contigo ni sin ti. Su trayectoria, aunque discreta, dejó huella en la memoria televisiva mexicana por la naturalidad de su actuación y su calidez frente a las cámaras.

Lea también: Famosos del espectáculo acusados o condenados por delitos sexuales

Aunque la causa exacta de su fallecimiento no fue revelada, el propio actor había contado en 2021 que enfrentaba una dura batalla contra el cáncer. En un video difundido en sus redes sociales, agradeció entonces el apoyo de sus seguidores y compartió con optimismo los avances de su tratamiento.

“Quiero darles las gracias a todos por el apoyo, por los buenos deseos para salir adelante de esta enfermedad que es el cáncer… ahí vamos, acabando con él. La operación salió exitosa, aunque tuve que tomar radios y quimios, pero vamos saliendo bien”, expresó en aquel momento.

A pesar de las dificultades, Cosaín mantuvo una actitud positiva y una fe inquebrantable. En el mismo video, pidió ayuda económica para sobrellevar los gastos médicos, luego de varios años sin poder trabajar debido a su enfermedad.

Lea también: “Exaltaremos a lo grande nuestras danzas patrimoniales”

“Tenía mis ahorros, pero me tocó cáncer y también coronavirus… a quien me pueda echar la mano, se lo voy a agradecer. Vamos a echarle ganas, vamos a triunfar”, decía con una sonrisa serena.

Hoy, su voz y su legado permanecen en las memorias de quienes crecieron viéndolo en la pantalla chica.